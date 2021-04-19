Bu Yaz Güvenli Tatilin Rotası Özel Havuzlu Tatil Villaları!

Heryervilla.com ile güvenli ve izole bir yaz tatili sizi bekliyor

Tamamı sizin kullanımıza size özel havuzlu villalarda bir yaz tatiline ne dersiniz? Tüm dünyada yaşanan virüs salgını nedeniyle ile başlayan sosyal mesafeli izole yaşam bugünlerde tatil severleri de yepyeni bir tatil anlayışı ile tanıştırıyor. Salgınında etkisi ile tatil severler artık tatillerini kalabalık oteller yerine tatilleri boyunca sadece onlara ait olan özel tatil villalarında geçirmeyi seçiyor. Heryervilla.com web sitesi tatillerini bu tatil villalarında geçirmeyi planlayan misafirlerine 700’den fazla Kiralık Villaportföyü ile ve 13225 belge numaralı Türsab A grubu seyahat acentesi olarak istediği özellik ve seçeneklerde ve şehirde kiralık villaya ve planladıkları tarih aralıklarına anında rezervasyon imkanı sunuyor.

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Size ve İsteklerinize Özel Villa Seçenekleri!

Misafirlerine tatil amaçlı Kiralık Villalar sunan web sitesinde tatil severlerin tatil tercihlerine göre villa seçenekleri de yer alıyor. Balayına çıkacak çiftler için özel hazırlanmış jakuzili ve özel havuzlu balayı villaları, muhafazakar aileler için havuzu dışarıdan görünmeyen ve mahremiyete saygı duyan İslami villalar, korunaklı villalar ve yüzlerce muhafazakar villa, kuş sesleri eşliğinde huzurlu bir tatil arayan doğa aşıkları için huzur dolu anılar biriktirecekleri doğa içerisinde villalar, çocuklu aileler için çocuk oyun parklı, çocuk havuzlu villalar ve genç arkadaş grupları için geniş havuz teraslı, sonsuzluk havuzlu lüks villalar da heryervilla.com’un sunduğu geniş villa seçenekleri arasında yer alıyor.

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Tatillerini bu lüks havuzlu villalarda geçirmeyi planlayan misafirler için web sitesinde tatiline özel olarak kendisine en uygun tarihleri ve villa kategorilerini seçerek kendi seçimlerine göre yüzlerce tatil villalar arasından dilediği tatil villasına en hızlı şekilde ve de çok kolay bir biçimde rezervasyon işlemi gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcılar tatilleri için ödeyeceği toplam rezervasyon tutarının bir kısmını rezervasyon anında ödeyerek rezervasyonlarını garanti altına alabiliyorlar. Geri kalan tutarı ise tatillerinin başlayacağı gün ödeyebiliyorlar.

Gezilecek görülecek yerlerde dikkat çekiyor!

Tatil villalarının konumlandığı bölgeler aynı zamanda gezilecek ve görülecek tarihi miraslarıyla da oldukça zengin. Özellikle Kaş ve Kalkan bölgesinde yer alan muhteşem koylar ve plajlar görülmeye değer. Dünyaca ünlü Kaputaj plajı ve Patara plajı da yine bu bölgede yer alıyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan villaları seçen misafirler dünyaca ünlü ölüdeniz sahilini ve bölgenin tüm tarihi güzelliklerini keşfedebilirler.

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Tatil Villaları Bir Çok Şehirde Yer Alıyor.

Heryervilla.com ‘un tatil severlere sunduğu geniş villa portföyü özellikle Antalya’nın Kaş bölgesine bağlı Kalkan bölgesinde yer alıyor. Bu bölgede yer alan Kalkan Vilları lüks villa turizmi konusunda oldukça zengin bir bölge ve tatil amaçlı villa turizminde ülkemizin öncü bölgelerinden. Ayrıca heryervilla.com misafirlerine İstanbul, İzmir, Muğla, Fethiye, Faralya, Ölüdeniz, Hisar önü, Kaya köy, Ovacık, Dalaman, Bodrum, Marmaris, Bodrum, Datça ve daha bir çok bölgede Villa Kiralama hizmeti sunuyor.

Tatiliniz öncesi sizin için dezenfekte ediliyor!

Virüs salgını nedeniyle tatil villaları misafirleri öncesinde dezenfekte ediliyor, havalandırılıyor, hijyenik bir şekilde temizleniyor ve yeni misafirlerine hazırlanıyor. Tatil amaçlı kiralanan bu villalara tıpkı otele gidiyormuş gibi valizinizi yanınıza alarak gitmenizde mümkün. . Çünkü turizm amaçlı hazırlanan bu tatil villaları bir evde ihtiyaç duyabileceğiniz elektronik aletlere, havlu, mutfak gereçleri ve nevresim takımları gibi tüm ekipmana sahip…

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Tatil tercihlerini bu yıl güvenli ve izole bir tatil modeli olan özel havuzlu lüks villalarda geçirmeyi planlayan gezginlere önerimiz tatil rotalarını bu tatil villalarına çevirmeleri olacak. Çünkü Marmara, Akdeniz ve Ege’de yer alan bu tatil konutlarında benzersiz doğası ve eşsiz gün batımlarıyla unutulmaz bir tatil ve harika anlar onları bekliyor olacak…

Tatil villalarına göz atmak ve sizlere en uygun seçenekleri görmek ve Villa Kiralama hizmeti almak için Heryervilla.com sitesini ziyaret edebilir, misafir temsilcilerimizden sizler için en uygun villayı bulmaları konusunda yardım alabilirsiniz. .