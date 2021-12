Domain nedir ?

IP numaraları, hatırlanması zor olan rakam grupları olduğundan bunun yerine "alan adı" kavramı kullanılır. Web sitesi için tercih edilen alan adı, .com ya da .net gibi uzantılarla biter.

Domain, bir nevi web sitesinin adı ve adresidir. Kullanıcılar bu web sitesine, tarayıcının adres satırına web sitesinin adını yazarak ulaşırlar. İki ayrı web sitesinin aynı domaini kullanması mümkün değildir. Bunu kişilerin parmak izi gibi tanımlayabiliriz. Bu da domaini web sitesine özgü bir kavram haline getirir.

Örneğin domain olmasaydı, her gün sıklıkla ziyaret ettiğiniz "Google"a ulaşmak için tarayıcının adres satırına 64.233.191.255 gibi bir rakam grubu yazmanız gerekirdir. Web sitesine ulaşım yine bu rakam grubu ile sağlanır, fakat kullanıcı domain ismi ile bağlantı komutunu verir.

Domain Türleri Nelerdir?

Domain, web sitesinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmelidir. Bunun için de domain türlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Söz konusu domain adlarını ABD'nin ICANN konsorsiyumuna kayıtlı olan bir şirketten almanız gerekir. Aldığınız domain adının hâlihazırda kullanılmayan bir domain olması önemli bir kriterdir. Bu anlamda Natro ile çalıştığınızda firma görevlileri sizlere her anlamda destek sağlayacaktır.

Domain türlerinin bir kısmı uluslararası nitelikli olduğu gibi bir kısmı da yerel niteliklidir. Yerel alan adlarının sonunda domainin alındığı ülke kodu yer alır. Örneğin; Türkiye'deki alan adlarının sonuna .tr gelir. Almanya'dan alınan bir domainin ise yerel uzantısı .de olarak ifade edilir.

Alınacak domain türlerine göre istenen belge ve yeterlilikler farklıdır. Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra domain satın aldığınız firma işlemleri başlatacak ve kısa süre içerisinde domainin kullanıma açılmasını sağlayacaktır.

Üst Seviye Domain (TLD) Nedir?

TLD, "top level domain" teriminin kısaltmasıdır ve Türkçeye üst seviye domain olarak çevrilir. TLD, adres satırında URL'den sonra gelen kısmı ifade eder. ".com", ".net" gibi yaygın olarak kullanılan uzantılar, TLD olarak adlandırılır. Yaygın olarak kullanılan TLD'leri şu şekilde sıralayabiliriz.

● .com, en yaygın kullanılan uzantıdır. "Commercial" yani ticari kelimesinin kısaltması olarak kullanılsa da genel olarak amaçtan bağımsız bir kullanıma sahiptir.

●.edu, eğitim kurumları tarafından tercih edilen bir uzantıdır.

●.net, internet siteleri ya da kişisel projeler için tercih edilir.

●.org, sivil toplum kuruluşları, dernek ve organizasyonlar tarafından kullanılır.

●.biz ya da .co şirketler tarafından kullanılan uzantıdır.

●.tv, video ve televizyon projeleri için tercih edilir.

●.me, kişisel marka ifade eden web sitelerinde kullanılır.

●.io, teknoloji şirketleri tarafından tercih edilir.

●.gov, devlet kurumlarının tercih ettiği uzantıdır.

●.mil, askeri kurumlar tarafından kullanılan uzantılardır.

●.aero, hava uzay endüstrisi tarafından kullanılır.

Genel Üst Seviye Domain (gTLD) Nedir?

Domain türleri arasında sıklıkla duyulan kavramlardan biri de gTLD'dir. Türkçe karşılığı "genel üst düzey etki alanı" anlamına gelen kavram, ".com" uzantıları ifade eder ve en yaygın kullanılan uzantılardır. Bunun yanında ".org", ".net" ve ".edu" gibi uzantılar da bu kapsamda değerlendirilir. gTLD'nin tercih edilmesinin en önemli sebebi, kullanıcının aklında çok daha kolay kalmasını sağlamaktır.

Ülke Kodu Üst Seviye Domain (ccTLD) Nedir?

ccTLD, İngilizce karşılığı "country code top level domain" olan bir kavramdır. Türkçe karşılığı ise ülke kodu üst düzey alan adıdır. Söz konusu kavram, domainin hangi ülkeye ait olduğunu ifade eder. ICANN sisteminde her ülkeye ait bir kod tahsis edilmiştir. Örneğin; Türkiye'ye tahsis edilen ccTLD; "tr" iken, Amerika'nınki; "us"dir. Söz konusu harf grupları adres satırında web sitesi adının en sonuna eklenir. Tarayıcı bu sayede hangi ülke üzerindeki domaine bağlanacağını saptar.

Sponsorsuz Üst Seviye Domain (uTLD) Nedir?

Sponsorsuz üst seviye domainler gTLD'ler içinde kullanılan bir alt kategoridir. Bunlar, ".info" ya da ".com" gibi çoğu domain şirketi tarafından kullanılan sınırlandırılmamış gTLD'lerdir.

Domainler ilk olarak 1980'li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte toplam yedi adet gTLD vardı. Bu gTLD'lerin de sadece üçü (.com, .org ve .net) herhangi bir kısıtlama olmadan kaydedilirdi. TLD seçeneklerinin az olması nedeniyle çoğu kullanıcı ".com" uzantılarına yönlenirdi. Bu sebeple de en çok tercih edilen uzantı ".com" olmuştur. Bu uzantıların zaman zaman yetersiz olması durumunda kullanıcılar uTLD'lere yönlenmeye başlamıştır.

İkinci Seviye Domain Nedir?

İkinci seviye domain, 2LD olarak adlandırılan ve alan adının TLD'den önceki kısmını ifade eder. SLD olarak da ifade edilen ikinci seviye domain, kullanıcının aklında kalması istenen ve domain seçiminde en önemli bölümdür. Dolayısıyla, ikinci seviye domain özel bir anlam taşır. Belirlenecek SLD ile markanın bilinirliğini artırmak amaçlanır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat çekebiliriz.

● Google.com'daki SLD; Google kelimesidir. Bu kelime, ".com" uzantısından çok daha değerlidir. Bu sebeple marka için çok daha önemlidir.

● SLD'nin uzunluğu en fazla 63 karakter olmalıdır.

● SLD kısa ve marka bilinirliğini artırmaya yönelik bir adla seçilmelidir.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alan adı satın almadan önce domain sorgulama işleminin yapılması gerekir. Yapılan işlem sayesinde satın almak istediğiniz domain adının kullanılabilir olup olmadığını tespit etmiş olursunuz. Başka bir tanım ile domain sorgulama yaparken istediğiniz alan adının başkası tarafından alınıp alınmadığını tespit etmiş olursunuz.

Domain sorgulama esnasında domainin kullanılabilir olduğunu görseniz bile bu domaini satın almak için şansınız olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde domain satın alma işlemlerinin bir kısmı ticari maksatlı yapılır. Natro üzerinden yapacağınız sorgulama işleminden sonra sektör faaliyetlerinize en uygun domaini kolayca satın alabilirsiniz.

Domain Sorgularken Nelere Dikkat Edilmeli?

Alan adı sorgulaması ve seçimi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli konu, akılda kalıcılık ve alan adının SEO'ya katkısıdır. Dolayısıyla alan adı seçiminde alan adında bulunan karakterler ve anahtar kelimeler çok önemlidir. Sorgulama ve seçim aşamasında dikkate almanız gereken kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz.

● Domain uzunluğu: Domain mutlaka akılda kalıcı ve mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. SEO açısından da bu durum çok önemlidir.

● Domain uzantısı (TLD): Domain sorgulama işleminde olanağınız varsa ".com" uzantılı alan adlarına yönlenmeniz çok daha doğru bir seçimdir. Bu seçim ile web siteniz daha fazla ilgi görecektir.

● Domain karakterleri: Alan adı, web sitenizi ifade eden bir kimlik gibidir. Bu sebeple karakterlerin SEO dostu olması göz önünde bulundurulmalıdır.

● E-Posta ve Domain İlişkisi: Alan adını kullanırken hosting hizmeti de satın almanız gerekir. Çok sayıda çalışanınız varsa domain ve e-posta ilişkinizin güçlü şekilde kurulması gerekir.

Domain Sorgulama Aracı

Günümüzde internetin inanılmaz bir hızla geliştiği görülmektedir. Bu kapsamda domain sorgulama araçlarının arttığı da biliniyor. Sorgulama işlemi, domain seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların başında gelir. Yapılacak işlem sayesinde hangi domain ismine yönlenmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Natro, sizlere domain sorgulama esnasında her türlü desteği sunar. Son derece cazip fiyatlara yapabileceğiniz domain sorgulama işlemi ile en doğru sonuçları elde edebilirsiniz. Natro, satın alacağınız alan adının web sitesi faaliyetleriniz için kritik öneme sahip olduğunun bilinciyle sizlere en iyi hizmeti vermeye gayret eder. Siz de domain sorgulama için Natro'yu tercih ederek, sektör faaliyetlerinize hizmet eden alan adını pratik şekilde tespit edebilirsiniz.