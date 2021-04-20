En çok düşük hacimli ve yüksek hacimli ürünler için tercih edilen hava kargo canlı hayvan, bozulabilir ürünler, tehlikeli madde gönderileri gibi hızlı ve güvenilir biçimde taşınması gereken kargoların gönderimi için avantajlı bir seçenektir. Hava kargo şirketlerinin kargo taşımacılık fiyatları da şirketten şirkete değişiklik göstermektedir.

Hava Kargonun Avantajları Nelerdir?

· Ulaşım sistemleri arasında en hızlı taşımacılık yöntemi, hava kargodur.

· Hava kargo, kara yolu kargo ve deniz yolu kargoya göre daha güvenilirdir.

· Hava kargo ile gönderimi gerçekleştirilen kargolar, elleçleme ve yüklenme sırasında zarar görmeden, özenle uçağa yüklenir. Böylelikle kargonun herhangi bir hasar görme olasılığı en aza indirilir.

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· Hassas kargoların, canlı kargoların, değerli kargoların ya da kısa sürede bozulabilir kargoların gerekli şartlar altında taşınması sağlanır.

· Hızlı bir kargo yöntemi olduğu için bozulabilir gıdalar rahatlıkla taşınabilir.

· Hava yolu kargoda sigorta primleri diğer taşımacılık yöntemlerine kıyasla daha düşüktür.

· Hava kargo, demir yolu, kara yolu ve deniz yolu taşımacılığına göre bütün kıtalara ve çok farklı ülkeler ulaşım sağlama bakımından üstünlüğe sahiptir.

· Hava kargo, ülkeler ile doğrudan iletişim kurduğu için politik, küresel ve bürokratik problemlerden deniz ve karayolu taşımacılığına göre daha az etkilenir.

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· Diğer taşımacılık yöntemlerine göre uçak kargo ile kargolanan ürünler daha hızlı teslim edilir.

Hava Kargo İle Taşınan Başlıca Ürünler Nelerdir?

Hava kargo ile taşınan başlıca ürün grupları,

· Tehlikeli Malzeme Gönderileri: Patlayıcılar, gazlar, alevlenebilen sıvı ya da katı maddeler, oksitleyici maddeler ve organik peroksitler, zehirli maddeler, tıbbi ve biyolojik atıklar, radyoaktif malzemeler, aşındırıcı sıvı ya da katı maddeler veya bu maddeleri ihtiva eden bazı materyaller.

· Canlı Hayvan Kargoları

· Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri Kargoları: Çiçek, meyve ve sebzeler, yumurta, yenilebilir malzemeler, taze ya da donmuş balık ve etler.

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· Genel Kargolar

· Otomobil Taşıması ve Otomobil Kargoları

· Canlı Organ, İlaç, İlik ya da Kök Hücre Kargoları

· Cenaze Kargoları

· Kıymetli Kargolar: Değerli eşyalarınız, diplomatik kargolarınız.

· Islak Kargolar

· Silah ve Tabanca Kargoları: Tabanca ya da tüfek’dir.