İngiltere’de Yaşayan İş İnsanı Mehmet Yaşar Yeni Projelerini Anlattı

Buy Save, The Munch, British Express ve Shenel’s markalarının yönetiminde bulunan Mehmet Yaşar İngiltere’de yaşıyor ve faaliyetlerini burada sürdürüyor. Hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yaşar “İngiltere’de içerisinde Türklerin de bulunduğu birçok kişiye istihdam sağlıyoruz. Hedefimiz büyümeye devam etmek ve istihdamı arttırmak” dedi.

Yurt dışında iş kurmak ve yaşamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Yaşar “Ne olursa olsun yeni bir ülkeye ve kültüre adapte olmaları gerektiğini unutmasınlar. Disiplinli ve dürüst olmak sosyal hayatımızda olduğu gibi ticaret hayatında da en büyük etkendir. Bunlara dikkat edildikten sonra ulaşılamayacak hedef yok diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

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Yurt dışında yaşamak ve iş kurmak isteyenler için tavsiyelerine devam eden Mehmet Yaşar “Başka bir kültürde olacağınızı unutmayın. Gözlemlerim sonucu en büyük engel dil ve kültür oluyor. Ülkeye kısa sürede alışabilmek için önceden araştırma yapmalısınız. Ülkenin konuştuğu dili bilmiyorsanız, önceden eğitim alabilir, en azından başlangıç seviyesine gelebilirsiniz. Ticaret yapmayı düşünenler ülkenin ticari dinamikleri, ticaret kuralları hakkında bilgi edinmeliler. Yasal prosedürleri iyi bilmeli ve harfiyen uygulamamalılar. Başka bir ülkede anlayış göremeyebilirler. Ticaret yapmak istenilen sektör ile ilgili pazar araştırması yapılmalı, hedefler belirlenmelidir. Girişimcilere bir önerimde bütçe konusunda olacaktır. Bütçe işin başında belirlenmeli, her durum için planlar yapılmalıdır” dedi.