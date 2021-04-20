Muhiku’nun sevgiliye hediye koleksiyonuyla büyüleyici bir sürpriz yapın!

Muhiku ise sevgiliye hediye koleksiyonunda romantizmi ve işlevselliği kusursuz bir dengeyle bir araya getiriyor. Sevgililere özel tasarladığı hediye kutularının içerisinde romantik hediyeliklerin yanı sıra işlevsel hediyelikler de yer alıyor.

Muhiku sevgiliye hediye koleksiyonunu hazırlarken dünyanın en aromatik çay ve kahve çeşitlerinden, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklardan, romantik çizgilerle tasarlanan kupalardan, şık fincan takımlarından, güzellik ve bakım ürünlerinden, iş ve okul hayatını kolaylaştıran ofis & kırtasiye malzemelerinden ve daha pek çok kategoriye ait üründen faydalanıyor.

Muhiku’nun sevgiliye hediye koleksiyonu arasından yapacağınız bir seçimle sevgilinizin sabah içeceği kahvenin her yudumunda aşkınızı hissettirebilirsiniz ya da gün içerisinde alması gereken önemli notları sizin ona armağan edeceğiniz not defterine kaydedebilir.

REKLAM

Muhiku sevgiliye hediye koleksiyonu içerisinde Sevgililer Günü’ne, doğum gününe, yıl dönümüne, yılbaşına ve daha pek çok özel ana uygun hediye bulabilirsiniz. Muhiku’nun sevgiliye hediye seçenekleri sayesinde sevgilinize büyüleyici ve unutulmaz bir sürpriz hazırlayabilirsiniz.

İçten Bir Teşekkür Hak Eden Annelerimize 3 Anlamlı Anneler Günü Hediyesi!

Varlığımızın ilk anlarından itibaren bize sıcacık sevgisini ve şefkatini sunan annelerimize söyleyeceğimiz hiçbir söz, elbette onlara sunacağımız teşekkür için yeterli değil. Fakat onlara atfedilmiş bu özel günde annemize vereceğimiz özel bir armağan ve bu armağana eşlik edecek sevgi sözleri, annemize teşekkür etmenin en özel ve en anlamlı yollarından biridir.

REKLAM

Muhiku annelerimiz için büyük bir titizle tasarladığı Anneler Günü hediyeleri koleksiyonuyla, kıymetli annelerimize teşekkürün en samimisini ve en güzelini sunmamıza yardımcı oluyor. Muhiku’nun incelikle tasarlanan zarif Anneler Günü hediyeleri içerisinde yer alan 3 hediye kutusu ise bu özel güne anlam katacak en güzel seçeneklerden.

İçten Teşekkür Hediye Kutusu

Muhiku’nun Anneler Günü hediyeleri koleksiyonu içerisinde yer alan İçten Teşekkür Hediye Kutusu tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Teşekkürlerin en samimisini ve en özel halini hak eden annelerimize verilecek en güzel hediyelerden biri olduğunu ilk bakışta hissettiriyor.

Kutunun içerisinde yer alan zarif parçalar ise daha da etkileyici. Sandal kokulu aromatik mumun ve Lady Grey çayının büyüleyici kokusuyla harmanlanan bu hediye kutusunun içerisindeki çikolata, bambu ve camın mükemmel uyumu ile tasarlanan French press, kuru çiçek buketi ile eşsiz bir ahenk yakalıyor.

REKLAM

Kahve ve Sandal Hediye Kutusu

Kahve ve Sandal Hediye Kutusu, geleneksel lezzetlerden vazgeçemeyen annelerimiz için tasarlanmış harika bir hediye seçeneği. Ona bir fincan Türk kahvesi eşliğinde sevgimizi dile getirme ve teşekkür etme fırsatı bulabileceğimiz bu hediye kutusunun içerisinde; bambu & seramik fincan takımı, Selamlique Türk kahvesi, çikolata, sandal kokulu aromatik mum ve Pomellos Jamaika gülü kolonyası yer alıyor.

Çiçek Doğallığı Hediye Kutusu

Muhiku’nun Anneler Günü hediyeleri koleksiyonu içerisinde dikkat çeken diğer bir hediye ise Çiçek Doğallığı Hediye Kutusu. Doğadan gelen güzellik ile tasarlanan bu hediye kutusu tam da annemizin güzelliğine yaraşır seviyede.

REKLAM

Çiçek Doğallığı Hediye Kutusu’nun içerisinde yer alan kuru çiçek buketi, el yapımı doğal lavanta sabunu, Eyüp Sabri Tuncer’in nemlendiricisi, özel kutulu hibiskus çayı ve Lady Grey çayının arasında eşsiz bir renk uyumu var. Mor ve lila tonlarının ağırlıklı olduğu bu hediye kutusu güçlü ve güzel annelerimizin gücünü ve güzelliğini yansıtan en özel hediyelerden biri.

İçerisine eklenecek duygusal bir hediye notu ile daha da anlam kazanacak Çiçek Doğallığı Hediye Kutusu ile annemize sevgimizi ve teşekkürlerimizi sunabiliriz.

Muhiku ile Geç Kalınmış Bir Sürpriz Yok!

Yoğun iş ya da okul yaşantısı, günlük hayattaki koşuşturmalar bazen sevdiklerimizin en özel zamanlarını unutmamıza sebep olur. Son dakika aklımıza gelen bu özel günler için yapılacak pek de bir şey kalmaz diye düşünerek utana sıkıla sevdiklerimizden özel günlerini unuttuğumuz için özür dileriz.

REKLAM

Peki, son gün hatırlanan özel günleri kurtarmanın bir yolu var desek?

Muhiku, aynı gün ücretsiz teslimat seçeneğiyle son gün hatırlanan özel günlerin kurtarıcısı. Onca işimizin gücümüzün arasında bizi mağaza mağaza gezmekten ve kargo beklme derdinden kurtaran Muhiku, seçtiğimiz hediyeyi aynı gün sevdiklerimize ulaştırıyor. Fakat, Muhiku’nun aynı gün ücretsiz teslimat seçeneğinden yararlanabilmek için bazı koşulları sağlamak gerekiyor.

Aynı gün ücretsiz teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ile sınırlı. Fakat İstanbul dışına da aynı gün kargo hizmeti bulunuyor. Türkiye’nin en iyi ve en hızlı kargo firmasıyla çalışan Muhiku, sevdiklerinize hediyelerini en kısa sürede ulaştırmak için elinden geleni yapıyor.

REKLAM

Saat 12.00’a kadar verilen siparişler aynı gün içerisinde dağıtıma çıkıyor. Fakat saat 12.00’dan sonra verilen siparişler bir sonraki iş gününde dağıtıma çıkarılabiliyor.

Aynı gün ücretsiz teslimat seçeneğinden ücretsiz yararlanabilmek için minimum sepet tutarının 69 TL olması gerekiyor.

Tüm bu koşulları sağladığınız takdirde hediyeniz sipariş verdiğiniz gün içerisinde özel kurye ile sahibini buluyor. Size de sürprizin tadını çıkarmak kalıyor. Tabii bu saatler ve rakamlar dönemsel olarak değişiklik gösterebileceği için en iyisi siteyi ziyaret edip güncel bilgileri kontrol etmeniz olacaktır.