Tam kapanmadan otobüs yolculukları nasıl etkilenecek?

Covid-19 tedbirleri kapsamında 26 Nisan akşamı yeni genelge yayınlandı. 29 Nisan 19.00’da uygulanmaya başlanacak tam kapanma kuralları 17 Mayıs 05.00’da sona erecek. Bu tarihler arasında seyahat edecek vatandaşlar için de yeni kurallar oluşturuldu. Yeni seyahat kurallarını ve etkilerini konunun uzmanı olarak “Enuygun” Seyahat Yazarı Setenay Gökdağ anlattı.

Seyahat İzin Belgesi zorunlu tutulacak

“Tam kapanma tedbirleri içerisinde şehirler arası toplu taşıma ve özel araçla yolculuk için Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirildi. Buna göre yalnızca Seyahat İzin Belgesi alabilen kişiler yolculuk edebilecek. En uygun otobüs bileti servisi olarak belgesi bulunmayan yolcuya biletleme işlemi yapamıyoruz. Belgeyi almak içinse belirli şartlara uygun olmak gerekiyor” diyen Gökdağ, Seyahat İzin Belgesi almak için gereken şartları da listeledi. Buna göre;

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- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

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- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen

kişiler zorunlu durum kapsamında Seyahat İzin Belgesi alabilecekler. Bu belgeyi almak için e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı’ndaki E-BAŞVURU kısmına başvuru yapmak veya 199 numaralı hattı aramak yeterli oluyor. Başvuruda bulunurken zorunlu durumlardan birinin gerçekleştiğine dair belge de sunmak gerekiyor.”

Seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan kişilerin de olduğunu belirten Enuygun Seyahat Yazarı, “Zorunlu görev belgelerini ve kurum kimlik kartını ibraz edebilen kamu kuruluşu çalışanları ve kendisi veya eşinin vefat eden birinci dereceden yakını için cenazeye katılacak olanlar bu kısıtlamalardan muaflar.”

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Otobüs yolculuklarında yüzde 50 kısıtlaması geri döndü!

Pandemi döneminde daha önce de uygulanan şehirler arası toplu ulaşımda yüzde 50 doluluk oranı zorunluluğu da bu genelge ile geri döndü. Sağlıklı seyahat edilebilmesi için yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını aktaran Gökdağ, “Şehirler arası yolculuk yapılan otobüslerde bir koltuk dolu, bir koltuk boş olacak şekilde kapasite kısıtlaması geri getirildi. Bu kısıtlama sayesinde otobüs yolculukları sosyal mesafe kurallarına uygun yapılabilecek. Ayrıca yine sağlıklı ve güvenli bir seyahat için önemi büyük olan HES kodu sorgulama uygulaması da tüm yolculuklarda devam ediyor” dedi.

Kısıtlama açıklamalarının ardından Enuygun kullanıcılarının otobüs bileti arama yoğunluğunun 6,5 kat arttığını belirten Gökdağ, yeni dönemde otobüs yolculuklarının kullanıcılara daha güvenli gelmesi sebebiyle daha çok tercih edileceğini düşündüğünü açıkladı.