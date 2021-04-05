Türkçe dilinde güncel olarak 616.767 kelime bulunmaktadır. Bu durumda farklı mecralarda ya da yerlerde kişilerin anlamını bilmedikleri yeni bir kelime ile karşılaşmaları mümkünüdür.

TDK Uyumlu Türkçe Sözlük İle Bilmediğiniz Kelimeleri Öğrenin

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Sözcüklerin Anlamlarının TDK Uyumlu Olması Neden Önemlidir?

TDK, Türk Dil Kurumu’nun açılımıdır. Türk Dil Kurumu, Türkçe içerisinde kullanılan kelimelerin güncel olarak en doğru anlamını ve yazılımını takip etmek ve belirlemek ile görevli kurumdur. Bu nedenle Türkçe içerisinde kullandığınız kelimenin tam olarak doğru telaffuzu, yazımı, anlamı için bu kurumun belirttiği sonuçlar ele alınmalıdır.

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· Atasözleri ve deyimler: Türkçe diline ait atasözleri ve deyimlerin ne olduğunu inceleyebilir, doğru yazımını öğrenebilir ve anlamlarını araştırabilirsiniz.

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· Türkçedeki kısaltmalar: Türkçemizde kullanılan kısaltmaların listesi.

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