Villa tatili, Covid19 sürecinde yeni trend haline geldi

Tam geçiyor derken tekrar yükselen yeni mutasyonda yaklaşan tatil döneminde nasıl hareket edeceğimiz konusunda daha güvenli tatil arayışlarına doğru yöneltti. Kiralık villa tatili de bu dönemin daha rahat ve daha sosyal mesafeye uygun olması nedeniyle tercih edilebilir hale gelmesini sağladı. Yaşam alanları başta olmak üzere, kiralayan kişiye özel olanakların sunulduğu kiralık villalar, bu yazın en çok tercih edilecek tatil trendi olarak ön plana çıkıyor.

Villa tatili, her kesimin Covid19 sürecinde rahatla ve güvenle tercih edebileceği tatil olanaklarıdır. Peki bodrum villa seçimi yaparken hangi özelliklere dikkat edilmeli? Villa seçiminde öncelik vermeniz gereken ayrıntılar neler? Onlara bir göz atalım…

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Villa seçiminde neler önemli?

Herkesin tatil anlayışının bir olması mümkün değil. Ancak nelere ihtiyaç duyabileceğiniz, beklentileriniz, öncelikleriniz önemlidir. Kiralık tatil villalarında tüm konforunuz düşünülerek hazırlanmış bodrum kiralık villa ile konaklama yapabilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle kendinize bazı sorular sorduğunuzdan ve bu cevapları net olarak aldığınızdan emin olmalısınız. Örneğin, tatil için merkezi bir yerde kiralık villa bakıyorsunuz. Ya da deniz mi sizin için daha önemli, havuz mu? Kalabalık bir aileniz varsa kaç kişi ile kalacaksınız? Gibi sorular netleştirilmelidir. Herkes için farklı kiralık villa seçenekleri bulabilirsiniz. Ancak belirleyeceğiniz kriterler seçeneklerinizi daha rahat irdelemeye ve karar vermenize yardımcı olur. Özel havuzlu kiralık villalar, saunalı, hamamlı kiralık villalar gibi farklı seçeneklerle de tatilinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

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Kiralık villa seçimlerinde bazı seçeneklerde aynı zamanda ekstra artılar da bulmanız da mümkün… Bazı kiralık villalarda tenis kortu, basketbol sahası ya da mini futbol, masa tenisi, langırt masası gibi özel ayrıntılarda olabilir. Kalabalık ailelerde bu tür aktiviteler tatil zamanlarında çok özel zamanlar paylaşmayı sağlar. O yüzden siz de seçimlerinizde bu ayrıntıları göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Eğer ailenizde çocuk ve bebek de varsa kiralık villa seçiminizde aradığınız bebek yatağı, mama sandalyesi, çocuk havuzu ya da çocuk oyun alanları gibi başka kriterlerde olacaktır. Bu ayrıntıları sağlayan birçok kiralık villaya internet üzerinden ulaşmanız mümkündür.

Muhafazakâr Tatil Villaları

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Seçimler çok çeşitlendirilse de sadece muhafazakâr tatil villaları arayışınız var ise bakmanız gereken kriter, dışardan görünürlüğünün olmaması seçeneğidir. Birçok muhafazakâr kiralık villa seçeneği bahçe peyzajı ya da duvar panelleri ile villaya ait bahçenin ve havuzun tamamen görünmemesi üzerine tasarlanıyor. Bu sayede daha korunaklı bir tatil yapma şansı veren muhafazakâr kiralık villalarda özellikle misafirlerinde rahat güneşlenme imkânı sunuyor.

İster doğa ile iç içe bir tatil planlıyor olun, ister deniz kenarında bir tatil istiyor olun kiralık villa tatilinizde gün sınırlaması olmadan planlama yapabilirsiniz. İster 3 günlük kiralama yaparsınız, isterseniz 1 ay isterseniz sezonluk…Tatilinizi ve seçtiğiniz villayı bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.

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Konforlu Tatiller, Hem de Covid19 Korkusu Olmadan

Covid19 tatil anlayışımızı değiştirse de kiralık villalar da ben hijyen açısından rahat edemem diye düşünüyorsanız villaciniz.com.tr adresinden yapacağınız kiralamalarda Covid19 hijyen kuralları ile dezenfekte edilerek teslim alabileceğiniz kiralık villalara ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, villaciniz.com.tr adresine girerek istediğiniz tarihte ve zaman aralığında tatil villa seçiminizi yaparak rezervasyonunuzu tamamlamak…. Ondan sonra size, Villacınız güvencesiyle konforlu, hijyenik bir tatil için bavulları hazırlamak kalıyor.