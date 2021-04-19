Yunus Emre Kelkitli: Pandemi e-ticaretin yolunu açtı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve Wofret adında bir sistem geliştiren Trabzonlu Türk Yazılımcı Yunus Emre Kelkitli pandemi döneminde e-ticarete olan ilgiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Yunus Emre Kelkitli pandeminin e-ticaret satışlarını olumlu etkilediğini söyleyerek ”Dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle insanlar evden alışveriş yapmaya başladı. Bu sayede e-ticaretten yararlanma oranı da arttı. Güvenilir platformlardan alışveriş yapmanın tehlikeli olmadığına ikna oldular. Bununla birlikte e-ticarette para kazanmak isteyenler de çoğaldı. Ancak müşteriler daha bilinçli olduğu için satıcılar da daha kaliteli hizmet vermek zorunda kaldılar.” dedi.

E-Ticaret uygulamasının yanında sosyal medya uygulaması da geliştiren Türk yazılımcı Yunus Emre Kelkitli “Pandemi nedeniyle dünya insanları dijital çağın gereklerine ayak uydurmak zorunda kaldı. İnternetten alışveriş yapmaktan bazı çekinceleri olanlar dahi güvenli işlem yapabilecekleri e-ticaret sitelerini en azından bir kez denedi. Sokağa çıkma yasağında market ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden eve sipariş vererek sağladı.” dedi.

REKLAM

“Bu dönemde e-ticaret sektörüne giren girişimciler güzel kazançlar elde ettiler. Normal zamanda 1 kaç yılda elde edebilecekleri başarıları birkaç ayda elde ettiler. Bu alandaki fırsatı gören ve kısa zamanda para kazanmak isteyen herkes, e-ticarete yöneldi.” Şeklinde konuşan Yunus Emre Kelkitli Wofret dışında yeni e-ticaret yazılımlarının en kısa zamanda internet kullanıcıları ile buluşacağının müjdesini verdi.