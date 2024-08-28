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Paralimpik Oyunları Google'da Doodle oldu! Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?

Paralimpik Oyunları Doodle oldu. Önemli günleri ve kişileri ana sayfasına taşıyan Google bugün kullanıcılarını Paralimpik Oyunları Doodle'ı ile karşıladı. Paralimpik Oyunları, fiziksel, görme veya zihinsel engelli sporcuların katıldığı olimpiyat etkinliği olarak gerçekleştirilecek. Paralimpik oyunlarda da açılış töreni, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi ilk kez stat dışında gerçekleştirilecek. Peki, Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?

14:32 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Paralimpik olimpiyatları
Paralimpik olimpiyatları

Paris Paralimpik Oyunları Goole'da doodle oldu. Doodle tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan değişikliklerdir. Paralimpik Oyunları 28 Ağustos Çarşamba günü Paris'te başlıyor. Peki, Paralimpik Oyunları nedir?

PARALİMPİK OYUNLARI GOOGLE'DA DOODLE OLDU

Paralimpik oyunları için Google doodle yayınlandı. Kullanıcılar, olimpiyatlar öncesinde yarışmanlar ve en yeni etkinlikleri hakkında gelişmeleri de Doodle'a tıklayarak ulaşabiliyor.

Önümüzdeki birkaç hafta, dünyanın binlerce sporcu atletizm, yüzme, basketbol ve jimnastik gibi etkinliklerde yarışmak için bir araya gelecek.

PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN?

2024 Paralimpik Yaz Oyunları, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Türkiye, oyunlara rekor katılımla, 94 sporcuyla damga vuracak. Atletizm branşında ise milli takımın en geniş katılımlı kafilesi mücadele edecek.

PARALİMPİK OYUNLARI NEDİR?

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliktir. Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.





#paralimpik
#paralimpik olimpiyatları
#google doodle
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