Pegasus, yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Pegasus, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 1 Nisan-30 Haziran 2025 tarihleri arasında seyahat imkanı sağlıyor.
Pegasus'un sefer yaptığı birçok kenti kapsayan kampanya kapsamında en ucuz bilet vergi hariç 14 Euro'dan satılıyor. Kampanyada koltuk sayısı sınırlı.
PEGASUS'TAN UCUZ BİLET KAMPANYASI
Pegasus, internet sitesinden yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu.
Buna göre 14-15 Mart tarihlerinde satın alınan ve uçuş tarihleri 1 Nisan - 30 Haziran'ı kapsayan biletlerde indirime gidildi. Pegasus belirlenen hatlarda Light Paket biletlerini Pegasus BolBol kullanıcılarına vergiler hariç 14 Euro'dan başlayan fiyatlarla satıyor.
Yine aynı tarihlerde Light Paket alan yolculara kabin ve 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı 9'ar Euro olacak. Light paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro farkla Süper Eko paketi alınabilecek.
Pegasus ucuz bilet kampanyası hangi hatlarda geçerli?
Pegasus'un bugün ve yarın alınan biletler için başlattığı kampanya birçok kent için geçerli olacak. Destinasyonlar şirketin web sitesinden ilan edildi.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
Kampanyası Kurban Bayramında Rota Yurt Dışı
14€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Londra (GB)-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Beyrut-Antalya
Antalya-Tiflis-Antalya
Çukurova-Köln-Çukurova
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Köln-Gaziantep
İzmir-Bakü-İzmir
İzmir-Londra (GB)-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
Kayseri-Köln-Kayseri
Kayseri-Stuttgart-Kayseri
Kayseri-Viyana-Kayseri
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt
İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana
Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen
Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Amman
Ankara-Duesseldorf
Ankara-Frankfurt
Ankara-Kopenhag
Antalya-Kişinev
Çukurova-Duesseldorf
Gaziantep-Duesseldorf
Kayseri-Amsterdam
Kayseri-Duesseldorf
Kayseri-Rotterdam
Konya-Amsterdam
Ordu Giresun-Duesseldorf
Trabzon-Duesseldorf
Amman-Antalya
Amman-Dalaman
Köln-Ankara
Lizbon-Ankara
Lizbon-İzmir
Londra (GB)-Antalya
Manchester-Antalya
Pegasus ucuz bilet nasıl alınır?
Pegasus'un ucuz bilet kampanyasından faydalanmak için biletlerflypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından biletlerin alınması gerekiyor. Kampanya 80 bin koltukla sınırlandırıldı.