Pegasus'un sefer yaptığı birçok kenti kapsayan kampanya kapsamında en ucuz bilet vergi hariç 14 Euro'dan satılıyor. Kampanyada koltuk sayısı sınırlı.

PEGASUS'TAN UCUZ BİLET KAMPANYASI

Pegasus, internet sitesinden yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu.

Buna göre 14-15 Mart tarihlerinde satın alınan ve uçuş tarihleri 1 Nisan - 30 Haziran'ı kapsayan biletlerde indirime gidildi. Pegasus belirlenen hatlarda Light Paket biletlerini Pegasus BolBol kullanıcılarına vergiler hariç 14 Euro'dan başlayan fiyatlarla satıyor.

Yine aynı tarihlerde Light Paket alan yolculara kabin ve 12 kilogramlık uçak altı bagajı hakkı 9'ar Euro olacak. Light paket bilet fiyatı üzerine 19 Euro farkla Süper Eko paketi alınabilecek.

Pegasus ucuz bilet kampanyası hangi hatlarda geçerli?

Pegasus'un bugün ve yarın alınan biletler için başlattığı kampanya birçok kent için geçerli olacak. Destinasyonlar şirketin web sitesinden ilan edildi.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanyası Kurban Bayramında Rota Yurt Dışı

14€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Londra (GB)-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Ankara-Viyana-Ankara

Antalya-Beyrut-Antalya

Antalya-Tiflis-Antalya

Çukurova-Köln-Çukurova

Elazığ-Köln-Elazığ

Gaziantep-Köln-Gaziantep

İzmir-Bakü-İzmir

İzmir-Londra (GB)-İzmir

İzmir-Üsküp-İzmir

Kayseri-Köln-Kayseri

Kayseri-Stuttgart-Kayseri

Kayseri-Viyana-Kayseri

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

Dammam (SA) 00-İstanbul Sabiha Gökçen

Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen

Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Amman

Ankara-Duesseldorf

Ankara-Frankfurt

Ankara-Kopenhag

Antalya-Kişinev

Çukurova-Duesseldorf

Gaziantep-Duesseldorf

Kayseri-Amsterdam

Kayseri-Duesseldorf

Kayseri-Rotterdam

Konya-Amsterdam

Ordu Giresun-Duesseldorf

Trabzon-Duesseldorf

Amman-Antalya

Amman-Dalaman

Köln-Ankara

Lizbon-Ankara

Lizbon-İzmir

Londra (GB)-Antalya

Manchester-Antalya

Pegasus ucuz bilet nasıl alınır?

Pegasus'un ucuz bilet kampanyasından faydalanmak için biletlerflypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından biletlerin alınması gerekiyor. Kampanya 80 bin koltukla sınırlandırıldı.



