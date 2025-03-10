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Bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında artış! Uçak biletleriyle yarışıyor

Bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında artış! Uçak biletleriyle yarışıyor

11:3010/03/2025, Pazartesi
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Otobüs
Otobüs

Bayram öncesi otobüs bilet fiyatları hızla yükseliyor. Talebin artmasıyla birlikte fiyatlar il bazında değişse de genel olarak yüzde 20 ila 40 oranında zam yapıldı.

Bayramda memleketine ya da tatile gidecekler şimdiden bilet arayışına başladı. Ancak bazı otobüs firmaları gün gün fiyat değiştiriyor.

OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI UÇAKLA YARIŞIYOR

En yoğun hatlardan biri İstanbul- Ankara seferi 600 lirayken arefeden itibaren 850 liraya kadar çıkıyor.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yrd. Musa Çatkır, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakaladığımızda öz fiyatlarımıza geri dönüyoruz." diye konuştu.

Bazı firmalarsa 5 gün içinde iki zam yapma hazırlığında. Örneğin İstanbul'dan Trabzon'a 17 mart tarihinde otobüs bileti fiyatı Bin 289 lirayken bir gün sonra Bin 500 liraya çıkıyor. 21 Mart'taysa fiyat Bin 780 olarak görülüyor. Bazı otobüs bilet fiyatları ise uçakla yarışıyor.

Yolcular fiyatlardan şikâyetçi: "Uçakla gitmek daha mantıklı"

Artan fiyatlar nedeniyle birçok yolcu, "Otobüs yerine uçakla gitmek daha avantajlı hale geldi" yorumunda bulundu. Özellikle uzun yolculuklarda uçak biletleriyle otobüs biletleri arasındaki fiyat farkının azalması, yolcuların tercihlerini değiştirmesine neden oldu.

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#ramazan bayramı

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