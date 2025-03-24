Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram ne zaman başlayacak ve hangi gün sona erecek? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri

İslam aleminde manevi duyguların yoğunlaştığı, rahmet ve mağfiret ayı olarak kabul edilen Ramazan'ın artık son günlerine girildi. Bayram tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte, tatil ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Özellikle Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?, Bayram tatili kaç gün ve son günü ne zaman? gibi sorgular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve tatil takvimi.