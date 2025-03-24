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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram ne zaman başlayacak ve hangi gün sona erecek? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram ne zaman başlayacak ve hangi gün sona erecek? 2025 Ramazan Bayramı tarihleri

21:4124/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart 2025 tarihinde kutlanacak
Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart 2025 tarihinde kutlanacak

Ramazan Bayramı için artık geri sayım başladı. Mübarek üç aylardan Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken, bayram tatili öncesinde hazırlıklar da sürüyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Hangi gün sona erecek? soruları da merak edilen konular arasında geliyor. İşte 2025 yılı Ramazan bayramı tarihleri.

İslam aleminde manevi duyguların yoğunlaştığı, rahmet ve mağfiret ayı olarak kabul edilen Ramazan'ın artık son günlerine girildi. Bayram tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte, tatil ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Özellikle Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?, Bayram tatili kaç gün ve son günü ne zaman? gibi sorgular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve tatil takvimi.


RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan (www.diyanet.gov.tr) dini günler takvimine göre 2025 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;


Ramazan Bayramı (1. Gün): 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı (2. Gün): 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı (3. Gün): 01 Nisan 2025 Salı


BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3 ,5 gün sürecek. Zaman zaman hafta sonu ile birleştirilen bayram günleri bu kez pazar gününden başladığı için gündemde tatil uzatma gibi bir çalışma bulunmuyor.


RAMAZAN BAYRAMI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın son günü Diyanet'in yayınladığı dini günler takviminde de yer aldığı gibi, 1 Nisan Salı günüdür.


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