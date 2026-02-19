BİKEV Okulları'nda insan odaklı eğitim modeli

Birikim Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BİKEV Okulları, eğitim yaklaşımı, akademik hedefleri ve kurumsal gelişimiyle bir adım öne çıkıyor. Kurumun Genel Müdürü Rasim Karagül, eğitimin bireyin gelişim yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkat çekerek, akademik başarı kadar değer temelli gelişimin de öncelikli olduğunu ifade etti.

EĞİTİMİN TOPLUMSAL ROLÜNE VURGU

Karagül, eğitimi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı olmayan, insanın anlam arayışını ve toplumsal sorumluluğunu şekillendiren temel bir süreç olarak tanımladı. İyi eğitilmiş ve erdem odaklı yetişmiş bireylerin toplumların gelişiminde belirleyici olduğuna işaret eden Karagül, eğitim yatırımı yapan toplumların rekabet gücünün arttığını belirtti.

KURUMSAL YOLCULUK 1996 YILINDA BAŞLADI

Vakfın eğitim faaliyetlerinin 1996 yılında Kadıköy’de açılan dershane ile başladığını aktaran Karagül, ilerleyen yıllarda farklı ilçelerde açılan okullarla yapının büyüdüğünü kaydetti. Bugün İstanbul’da üç kampüste faaliyet gösterdiklerini belirten Karagül, anaokulundan lise düzeyine uzanan toplam 10 okulda eğitim verildiğini ve kurumun yaklaşık 30 yıllık birikimiyle yoluna devam ettiğini ifade etti.

İNSAN ODAKLI EĞİTİM YAKLAŞIMI

Karagül, eğitim anlayışlarının her öğrencinin bireysel değerini merkeze alan bir perspektife dayandığını vurgulayarak akademik, sosyal ve manevi gelişimi bütüncül bir çerçevede ele aldıklarını söyledi. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ancak kültürel değerlerle bağını koruyan bir model uyguladıklarını belirten Karagül, özgün öğrenme ortamlarının bu doğrultuda şekillendirildiğini aktardı. Akademik başarının yalnızca sonuçlara indirgenemeyeceğini dile getiren Karagül, öğrencilerin gelişiminin bireysel takip sistemleriyle izlendiğini söyledi. Beceri temelli ölçme yöntemleri, düzenli deneme uygulamaları, birebir etütler ve rehberlik iş birliğinin bu sürecin temel unsurlarını oluşturduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın öğrencilerin dış destek ihtiyacını azaltarak hedeflerine ulaşmalarına katkı sunduğunu belirtti.

MAARİF MODELİYLE UYUM VURGUSU

Karagül, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmesinde, modelin değer ve anlam merkezli yaklaşımını olumlu bulduklarını dile getirdi. Bu anlayışın kendi uyguladıkları Bilgelik Temelli Kapsayıcı Eğitim Modeli ile örtüştüğünü kaydeden Karagül, öğrencilerin hem kimlik hem de bilgi boyutunda gelişimini desteklediğini ifade etti. Okullarda değer eğitimi programları, sosyal sorumluluk çalışmaları ve kültürel etkinliklerin yürütüldüğünü belirten Karagül, sanat, spor ve kulüp faaliyetlerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığını söyledi. Atölye temelli uygulamaların yer aldığı deneyim merkezinde ise öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürdüklerini ifade etti.

ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM HEDEFİ