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RAMAZAN SOFRASI

Buğu Kebabı

Klasik malzemelerle yapabileceğiniz farklı bir et yemeği.

Haber MerkeziYeni Şafak
Buğu Kebabı
OYNAT01:32
  • Servis Sayısı
    2 kişilik
  • Zorluk Seviyesi
    1 / 5
  • Hazırlama Süresi
    20 dk
  • Pişirme Süresi
    1 sa 0 dk
  • Kalori Oranı
    -
Malzemeler
  • Kuşbaşı et200Gram
  • Sarımsak1Diş
  • Tereyağı2Yemek Kaşığı
  • Un1,5Yemek Kaşığı
  • Süt2Su Bardağı
  • Taze rendelenmiş muskat1/2Çay Kaşığı
  • Dondurulmuş bezelye1Su Bardağı
  • Patates (küçük boy)3Adet
  • Tuz
Yapılışı
Tereyağını tencereye alın ve kızdırın. Tencereye etleri ve sarımsağı alın. Etler suyunu çekene kadar soteleyin. Tencereye bir parmak sıcak su ilave edin ve 15 dakika pişirin. Ayrı bir tavada unu kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında biraz soğutun. Sütü ve muskatı ilave edip koyulaşana kadar pişirin. Doğradığınız patatesleri ve bezelyeleri etin içerisine ilave edin. Tuzu serpip çömleklere paylaştırın. Çömleklerin üzerlerine beşamel sosu paylaştırın. Ardından çömlekleri yağlı kağıt ile kapatıp 45 dakika önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında suyunu kontrol ederek kızarana kadar pişirin. 5 dakika da kağıtları aldıktan sonra pişirin. Son olarak taze çekilmiş karabiber serpin. Afiyet olsun.
Notlar

YAPILIŞI

1. adım
Buğu Kebabı

Tereyağını tencereye alın ve kızdırın. 

2. adım
Buğu Kebabı
Tencereye etleri ve sarımsağı alın. Etler suyunu çekene kadar soteleyin. 
3. adım
Buğu Kebabı
Tencereye bir parmak sıcak su ilave edin ve 15 dakika pişirin.
4. adım
Buğu Kebabı

Ayrı bir tavada unu kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında biraz soğutun. 

5. adım
Buğu Kebabı
Sütü ve muskatı  ilave edip koyulaşana kadar pişirin. 
6. adım
Buğu Kebabı

Doğradığınız patatesleri ve bezelyeleri etin içerisine ilave edin. Tuzu serpip yemeği çömleklere paylaştırın.

7. adım
Buğu Kebabı
Çömleklerin üzerlerine beşamel sosu paylaştırın. Ardından çömlekleri yağlı kağıt ile kapatıp 45 dakika önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında suyunu kontrol ederek kızarana kadar pişirin.
8. adım
Buğu Kebabı
5 dakika da kağıtları aldıktan sonra pişirin. Son olarak taze çekilmiş karabiber serpin.
9. adım
Buğu Kebabı
Afiyet olsun.

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