Buğu Kebabı

Yapılışı

Tereyağını tencereye alın ve kızdırın. Tencereye etleri ve sarımsağı alın. Etler suyunu çekene kadar soteleyin. Tencereye bir parmak sıcak su ilave edin ve 15 dakika pişirin. Ayrı bir tavada unu kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında biraz soğutun. Sütü ve muskatı ilave edip koyulaşana kadar pişirin. Doğradığınız patatesleri ve bezelyeleri etin içerisine ilave edin. Tuzu serpip çömleklere paylaştırın. Çömleklerin üzerlerine beşamel sosu paylaştırın. Ardından çömlekleri yağlı kağıt ile kapatıp 45 dakika önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında suyunu kontrol ederek kızarana kadar pişirin. 5 dakika da kağıtları aldıktan sonra pişirin. Son olarak taze çekilmiş karabiber serpin. Afiyet olsun.