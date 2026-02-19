Çarşı pazarda alışveriş telaşı

Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artarken, vatandaşlar bütçelerine uygun iftariyelik ve sahurluk ürünler için tezgâh tezgâh dolaşıyor. Artan talep piyasaya canlılık kazandırırken, ürün fiyatları da tüketicilerin alışveriş planlamasında belirleyici rol oynuyor.
Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda hareketlilik hız kazandı. Bütçesine uygun ürün arayan vatandaşlar özellikle İstanbul Eminönü çevresinde tezgâh tezgâh dolaşırken, iftariyelik ve sahurluk alışverişi kent genelinde canlılık oluşturdu. Esnaf, Ramazan öncesi talebin arttığını ve hafta sonuna doğru yoğunluğun daha da yükselmesini beklediklerini ifade etti.
TÜKETİM HAREKETLİLİĞİ ESNAFA CAN SUYU
Ramazan hazırlıklarıyla birlikte alışveriş trafiği belirgin şekilde artarken, çarşı esnafı bu dönemin yılın en hareketli zamanlarından biri olduğunu belirtiyor. Vatandaşların temel gıda ürünlerine yönelmesi, tezgâhlarda çeşitliliği artırırken ticari hareketlilik de piyasaya canlılık kazandırıyor. İftariyelik ürünlerden kahvaltılıklara, tatlı çeşitlerinden kuruyemişlere kadar pek çok kalemde satışların ivme kazandığı gözleniyor. Özellikle hafta sonları alışveriş yoğunluğunun katlanarak arttığı, hem yerli vatandaşların hem de turistlerin bölgeye ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.
MİSIR ÇARŞISI’NDA YOĞUNLUK ARTIYOR
Ramazan alışverişinin en önemli duraklarından biri olan Eminönü ve Mısır Çarşısı çevresinde kalabalık dikkat çekiyor. Hurma, peynir, zeytin ve lokum gibi geleneksel tüketim ürünleri ön plana çıkarken, vatandaşların fiyat karşılaştırması yaparak alışverişlerini planladıkları görülüyor. Çarşı esnafı, alışveriş hareketliliğinin ayın yaklaşmasıyla birlikte daha da artacağını öngörürken, turistik ziyaretlerin de satışlara katkı sağladığını vurguluyor.
FİYATLAR BÜTÇE PLANLAMASINI BELİRLİYOR
Tezgâhlarda yer alan ürün fiyatları ise alışveriş tercihlerini doğrudan etkiliyor. Hurmanın kilogram fiyatı kalite ve türüne göre 200 liradan başlayıp 1.000 liraya kadar çıkarken, misafirlik için tercih edilen paketli hurmaların 280 ile 1.500 lira arasında satıldığı görülüyor. Kaşar peynirinin kilogram fiyatı yaklaşık 800 lira seviyesinde bulunurken, zeytin fiyatlarının ortalama 300 lira civarında olduğu dikkat çekiyor. Lokumun ise 240 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu gözleniyor. Vatandaşlar, bütçelerini koruyabilmek adına alışveriş listelerini önceden planlayarak fiyat karşılaştırmasına yöneliyor.
Ramazan öncesi piyasa canlanıyor
- Uzmanlar ve sektör temsilcileri, Ramazan öncesi alışveriş döneminin perakende hareketliliği açısından önemli bir ekonomik döngü oluşturduğunu belirtiyor. Artan talep hem küçük esnaf hem de tedarik zinciri açısından piyasaya canlılık kazandırırken, gıda perakendesinde hacim artışı yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde alışveriş yoğunluğunun daha geniş alanlara yayılması ve satışların ivme kazanması bekleniyor. Böylece Ramazan öncesi alışveriş telaşı yalnızca geleneksel bir hazırlık süreci değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliğin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.