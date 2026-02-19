Çarşı pazarda alışveriş telaşı

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, Ramazan öncesi alışveriş döneminin perakende hareketliliği açısından önemli bir ekonomik döngü oluşturduğunu belirtiyor. Artan talep hem küçük esnaf hem de tedarik zinciri açısından piyasaya canlılık kazandırırken, gıda perakendesinde hacim artışı yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde alışveriş yoğunluğunun daha geniş alanlara yayılması ve satışların ivme kazanması bekleniyor. Böylece Ramazan öncesi alışveriş telaşı yalnızca geleneksel bir hazırlık süreci değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliğin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.