Ramazan Gönülden dile gelen dualar Ehl-i Beyt
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Ehl-i Beyt

Allah’ım! Bize sonsuz nimetler verdiği için seni seven, bize örneklik ve önderlik yaptığı için Hazreti Muhammed’i ve birer hatıraları olan evladı Resul’ü sevenlerden eyle. Bizleri, Efendimiz Aleyhisselam’ın gözbebekleri olan çocuklarına, torunlarına ve ailesine muhabbet eyleyenlerden eyle.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Ehl-i Beyt
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun.

Ölümüm kardeşi olan uykudan bizleri uyandıran, her zaman hay ve diri olan Allah’a hamd ve sena, Kâinatın Güneşi Allah Resul’üne, âline ve ashabına ve ehli beytine salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bize sonsuz nimetler verdiği için seni seven, bize örneklik ve önderlik yaptığı için Hazreti Muhammed’i ve birer hatıraları olan evladı Resul’ü sevenlerden eyle.

Bizleri, Efendimiz Aleyhisselam’ın gözbebekleri olan çocuklarına, torunlarına ve ailesine muhabbet eyleyenlerden eyle.

Allah Resulü’nün ehli beytine karşı saygılı olanlardan eyle.

Kalbimizde onlara karşı kesinlikle bir sevgisizlik, olumsuzluk ve nefret barındırma.

Hataları sebebiyle onları küçümsemekten koru. Hatalarını doğru görerek- göstererek yüceltmekten de koru. Onların bir kısmını sevip bir kısmını sevmeyenlerden eyleme.

Peygamber Efendimiz hariç onların hiçbiri masum değil, ancak hukukları da korunacak, hatırları bilinecek kimselerdir. Onları küçümsemekten bizleri esirge. Asabiyetle değerlendirmelerde bulunmaktan, ifrat ve tefritten koru Allah’ım!

Salat ve selam O’nun âl ve ashabına, ehline, bağlılarına, soyundan gelenlere, dinine yardım edenlere, sünnetine uyanlara, ona iman edip yolundan gidenlere olsun.

Allahümme salli a’la seyyidinâ Muhammed’in ve a’la ali seyyidinâ Muhammed.

Âmin, velhamdulillahi Rabbil alemin.

4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Şampiyonlar Liginde gerilim dolu maç

Şampiyonlar Ligi'nde
gerilim dolu maç

​Atletico-Manchester City maçında unutulmaz anlar yaşandı.
Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

​DAP Yapı sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.