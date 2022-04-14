Gönülden dile gelen dualar: Ehl-i Beyt

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun.

Ölümüm kardeşi olan uykudan bizleri uyandıran, her zaman hay ve diri olan Allah’a hamd ve sena, Kâinatın Güneşi Allah Resul’üne, âline ve ashabına ve ehli beytine salat ve selam olsun.

Allah’ım!

Bize sonsuz nimetler verdiği için seni seven, bize örneklik ve önderlik yaptığı için Hazreti Muhammed’i ve birer hatıraları olan evladı Resul’ü sevenlerden eyle.

Bizleri, Efendimiz Aleyhisselam’ın gözbebekleri olan çocuklarına, torunlarına ve ailesine muhabbet eyleyenlerden eyle.

Allah Resulü’nün ehli beytine karşı saygılı olanlardan eyle.

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Kalbimizde onlara karşı kesinlikle bir sevgisizlik, olumsuzluk ve nefret barındırma.

Hataları sebebiyle onları küçümsemekten koru. Hatalarını doğru görerek- göstererek yüceltmekten de koru. Onların bir kısmını sevip bir kısmını sevmeyenlerden eyleme.

Peygamber Efendimiz hariç onların hiçbiri masum değil, ancak hukukları da korunacak, hatırları bilinecek kimselerdir. Onları küçümsemekten bizleri esirge. Asabiyetle değerlendirmelerde bulunmaktan, ifrat ve tefritten koru Allah’ım!

Salat ve selam O’nun âl ve ashabına, ehline, bağlılarına, soyundan gelenlere, dinine yardım edenlere, sünnetine uyanlara, ona iman edip yolundan gidenlere olsun.

Allahümme salli a’la seyyidinâ Muhammed’in ve a’la ali seyyidinâ Muhammed.

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Âmin, velhamdulillahi Rabbil alemin.