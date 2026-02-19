İHH 66 ülkede 3 milyon kişiye el uzatacak

İHH aynı zamanda, kış yardım çalışmaları ile Balkanlar’daki 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine 444 metreküp yakacak odun, 25 ton yakacak pelet, battaniye ve soba dağıttı. Arnavutluk’taki çalışmalarda, 250 öğrencili bir okula 20 soba ve 20 metreküp odun dağıtılırken, 100 aileye 200 battaniye, 31 aileye de soba verildi. Kosova’da 86 aileye, aile başına 2 metreküp olmak üzere toplam 172 metreküp yakacak odun, 84 aileye 168 battaniye dağıtıldı. Bosna Hersek’te, 54 öğrenci kapasiteli öğrenci yurduna 25 ton yakacak pelet, 10 aileye toplam 20 metreküp odun, 7 aileye de soba dağıtımında bulunuldu. Yakacak odun dağıtımı yapılan Kuzey Makedonya’da 58 aileye 116 metreküp, Karadağ’da 25 aileye 50 metreküp ve Sırbistan’ın Sancak bölgesinde 22 aileye 66 metreküp odun dağıtıldı.