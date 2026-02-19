İHH 66 ülkede 3 milyon kişiye el uzatacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan kapsamında 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflerken kumanya, iftar, bayramlık ve bağış organizasyonlarıyla küresel ölçekte insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye genelinde on binlerce aileye destek ulaştırılması planlanırken Balkanlar’daki yakacak yardımları ve Kilis merkezli lojistik dağıtım ağı, yardım operasyonlarının çok katmanlı yapısını ortaya koyuyor.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla Türkiye’nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika’daki 66 ülkede yardıma muhtaç ailelere destek sağlanacak. Ramazanda gerçekleştirilecek çalışmalarla 3 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.
KUMANYA KOLİSİ 1.400 LİRA
Vakfın ramazan çalışmaları kapsamında kumanya kolisi bedeli 1.400 lira, bir kişilik iftar bedeli 240 lira, bayramlık bedeli de 1400 lira olarak belirlendi. İHH, Türkiye genelinde 81 ildeki 45 bin aileye de kumanya kolisi ve kumanya kartı ulaştırmayı planlıyor. Ramazan boyunca savaş ve kriz koşullarının yaşandığı Filistin, Suriye, Sudan ve Lübnan başta olmak üzere birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları devam edecek.
KISA MESAJLA DESTEK VERİLEBİLİYOR
Çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi güçlük yaşayan sivillerin desteklenmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında kumanya, iftar, bayramlık, fitre, fidye ve zekat dağıtılacak. Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak kampanyalara kısa mesaj servisiyle de destek olabilecek.
Yardımlar Kilis’ten 81 ile dağılacak
- İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı yardımlar, Türkiye geneline Kilis’ten ulaştırılacak. Vakfın en büyük ikinci lojistik merkezinin bulunduğu Kilis’te hazırlanan gıda kolileri, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek. İHH Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, 81 ilde yaklaşık 50 bin aileye ulaşacaklarını belirterek, “Ramazan’da ilk etapta ailelerin 25 binine ramazan kumanya paketi ve alışveriş kartlarını inşallah ulaştıracağız” dedi. Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını ifade eden Alaca, “Toplu iftarlar, yetimlere yönelik kıyafet, bayramlık ve elbise dağıtımları yaparak vatandaşlarımızı ramazanda yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.
Balkan ülkelerine yakacak yardımı
- İHH aynı zamanda, kış yardım çalışmaları ile Balkanlar’daki 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine 444 metreküp yakacak odun, 25 ton yakacak pelet, battaniye ve soba dağıttı. Arnavutluk’taki çalışmalarda, 250 öğrencili bir okula 20 soba ve 20 metreküp odun dağıtılırken, 100 aileye 200 battaniye, 31 aileye de soba verildi. Kosova’da 86 aileye, aile başına 2 metreküp olmak üzere toplam 172 metreküp yakacak odun, 84 aileye 168 battaniye dağıtıldı. Bosna Hersek’te, 54 öğrenci kapasiteli öğrenci yurduna 25 ton yakacak pelet, 10 aileye toplam 20 metreküp odun, 7 aileye de soba dağıtımında bulunuldu. Yakacak odun dağıtımı yapılan Kuzey Makedonya’da 58 aileye 116 metreküp, Karadağ’da 25 aileye 50 metreküp ve Sırbistan’ın Sancak bölgesinde 22 aileye 66 metreküp odun dağıtıldı.