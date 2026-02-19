Mavi Marmara Derneği 15 bölgede seferberlik başlattı

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2026 Ramazan ayında başta Gazze olmak üzere 15 farklı bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İftar organizasyonlarından gıda paketlerine, zekât dağıtımından bayramlık desteğine uzanan çalışmalarla kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırılması hedefleniyor.
2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2026 Ramazan ayında da insani yardım çalışmalarını sürdürerek farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırmaya hazırlanıyor. Dernek, özellikle kriz ve çatışma bölgelerinde acil yardım faaliyetleri yürütmeyi ve insan hakları ile dayanışma temelli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Derneğin tüzüğünde yer alan hedefler doğrultusunda; savaş, işgal, afet ve yoksulluk nedeniyle mağdur olanlara maddi ve manevi destek sağlamak ve küresel dayanışma bilincini güçlendirmek temel faaliyet alanları arasında bulunuyor.
GAZZE ODAKLI YARDIM VİZYONU
Dernek, çalışmalarında öncelikli olarak saldırıların ve yoksulluğun etkisi altındaki Gazze’nin sesi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda insani yardım projeleri, eğitim faaliyetleri, gelir temini çalışmaları ve yeniden inşa girişimleri yürütüyor. Kurum, Ramazan dönemlerinde başta Filistin olmak üzere farklı kriz bölgelerinde gıda, iftar, zekât ve bayramlık destekleri ulaştırdığını belirtiyor.
RAMAZAN’DA SINIRLARI AŞAN DESTEK
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin ve Filistinlilerin bulunduğu ülkelerin yanı sıra Afrika, Afganistan ve Yemen gibi farklı bölgelerde yardım faaliyetleri planlanıyor. Derneğin önceki Ramazan çalışmalarında kısa sürede binlerce ihtiyaç sahibine fitre, fidye, zekât, gıda ve iftar desteği ulaştırıldığı ifade ediliyor. Bu çerçevede 2026 Ramazan döneminde yardımların başta Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan’daki mülteci kampları, Yemen, Afganistan, Bangladeş ve Afrika’daki çeşitli ülkelere ulaştırılması hedefleniyor.