Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Mavi Marmara Derneği 15 bölgede seferberlik başlattı

Mavi Marmara Derneği 15 bölgede seferberlik başlattı

04:0019/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2026 Ramazan ayında başta Gazze olmak üzere 15 farklı bölgede insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İftar organizasyonlarından gıda paketlerine, zekât dağıtımından bayramlık desteğine uzanan çalışmalarla kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırılması hedefleniyor.

2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2026 Ramazan ayında da insani yardım çalışmalarını sürdürerek farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırmaya hazırlanıyor. Dernek, özellikle kriz ve çatışma bölgelerinde acil yardım faaliyetleri yürütmeyi ve insan hakları ile dayanışma temelli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Derneğin tüzüğünde yer alan hedefler doğrultusunda; savaş, işgal, afet ve yoksulluk nedeniyle mağdur olanlara maddi ve manevi destek sağlamak ve küresel dayanışma bilincini güçlendirmek temel faaliyet alanları arasında bulunuyor.

GAZZE ODAKLI YARDIM VİZYONU

Dernek, çalışmalarında öncelikli olarak saldırıların ve yoksulluğun etkisi altındaki Gazze’nin sesi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda insani yardım projeleri, eğitim faaliyetleri, gelir temini çalışmaları ve yeniden inşa girişimleri yürütüyor. Kurum, Ramazan dönemlerinde başta Filistin olmak üzere farklı kriz bölgelerinde gıda, iftar, zekât ve bayramlık destekleri ulaştırdığını belirtiyor.

RAMAZAN’DA SINIRLARI AŞAN DESTEK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin ve Filistinlilerin bulunduğu ülkelerin yanı sıra Afrika, Afganistan ve Yemen gibi farklı bölgelerde yardım faaliyetleri planlanıyor. Derneğin önceki Ramazan çalışmalarında kısa sürede binlerce ihtiyaç sahibine fitre, fidye, zekât, gıda ve iftar desteği ulaştırıldığı ifade ediliyor. Bu çerçevede 2026 Ramazan döneminde yardımların başta Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan’daki mülteci kampları, Yemen, Afganistan, Bangladeş ve Afrika’daki çeşitli ülkelere ulaştırılması hedefleniyor.

#Ramazan
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti