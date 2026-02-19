Mavi Marmara Derneği 15 bölgede seferberlik başlattı

2010 yılında yaşanan Mavi Marmara saldırısının ardından kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2026 Ramazan ayında da insani yardım çalışmalarını sürdürerek farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırmaya hazırlanıyor. Dernek, özellikle kriz ve çatışma bölgelerinde acil yardım faaliyetleri yürütmeyi ve insan hakları ile dayanışma temelli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Derneğin tüzüğünde yer alan hedefler doğrultusunda; savaş, işgal, afet ve yoksulluk nedeniyle mağdur olanlara maddi ve manevi destek sağlamak ve küresel dayanışma bilincini güçlendirmek temel faaliyet alanları arasında bulunuyor.

GAZZE ODAKLI YARDIM VİZYONU

Dernek, çalışmalarında öncelikli olarak saldırıların ve yoksulluğun etkisi altındaki Gazze’nin sesi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda insani yardım projeleri, eğitim faaliyetleri, gelir temini çalışmaları ve yeniden inşa girişimleri yürütüyor. Kurum, Ramazan dönemlerinde başta Filistin olmak üzere farklı kriz bölgelerinde gıda, iftar, zekât ve bayramlık destekleri ulaştırdığını belirtiyor.

RAMAZAN’DA SINIRLARI AŞAN DESTEK