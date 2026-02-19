Oruç öncesi sağlık kontrolü ihmal edilmemeli

Sağlık uzmanlarına göre Ramazan ayına hazırlık yalnızca gıda alışverişi ya da günlük planlama ile sınırlı kalmamalı; bireyin kendi sağlık durumunu değerlendirmesi de bu sürecin önemli bir parçası olmalı. Basit bir check-up uygulaması, olası riskleri azaltırken bilinçli bir oruç süreci için temel oluşturuyor. Bu nedenle özellikle risk grubunda bulunan bireylerin Ramazan öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurarak genel durumlarını kontrol ettirmeleri öneriliyor. Böylece ibadet süreci hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı ve dengeli şekilde geçirilebiliyor.