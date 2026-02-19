Ramazan dünyada farklı geleneklerle karşılanıyor

Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan İslam coğrafyasında bolluk ve bereketi simgeliyor. Müminlere kanaatkarlığı hissettirmek için bu mübarek ayda oruç tutuluyor. Her coğrafyada ibadetlerle geçirilen bu kutlu ay da bir ay boyunca farklı gelenekler de yaşatılmaya devam ediyor.

ENDONEZYA’DA GELENEKSEL KIYAFET ŞENLİĞİ

Endonezya’da Müslümanlar, Ramazan ayını birbirinden farklı geleneklerle karşılıyor. İlk olarak Ramazan’dan önce kendilerini temizleme ritüelleri var. Padusan adı verilen bu geleneğe göre Cava Adası çevresindeki Müslümanlar; göllerde, denizlerde, nehirlerde vücutlarını tepeden tırnağa kadar yıkıyor. Ramazan ayını tamamen arınma olayı olarak gören Endonezya Müslümanları, yüzyıllardır süren bu gelenek ile hem ruhlarını hem de bedenleri arındırıyor. Nyekar adı verilen başka bir gelenek ile Ramazan’ın yeni bir başlama döngüsü olduğunu inanılıyor ve artık dünyada olmayan kişiler için namazlar kılınıp dualar ediliyor. Ramazan akşamlarını eğlenceli kılan bir gelenekleri daha var. Wayang Golek denilen etkinlikte, geleneksel giysilerin giydirildiği üç boyutlu kuklalarla gösteriler yapılıyor.

PAKİSTAN’DA KADINLAR ELİNE KINA YAKIYOR

Pakistan’da da Ramazan için oldukça renkli gelenekler bulunuyor. Bunlardan ilki Chaand Raat. Bu etkinliğin amacı Ramazan ayının kutlu bitişini ve bayramın gelişini kutlamak. Bu kutlama için kadınlar bir araya geliyor ve ellerine kınalar yakıyor. Ayrıca mutluklarını anlatmak için rengarenk bilezikler takıyor. Bu gelenekle birlikte kent sokakları da cıvıl cıvıl oluyor. Kına tezgahlarının yer aldığı sokaklardaki esnaflar, dükkanlarını bu özel güne uygun şekilde süslüyor. Pakistan’daki bir diğer gelenek ise İftar yemekleriyle ilgili. İftar yemeklerinde genellikle gül aromalı bitkisel bir içecek ile samosa ve pakora adı verilen kızarmış yiyecekler yer alıyor. Ramazan ayına özgü bu tatların hem şifalı olacağı hem de Ramazan ruhunu daha da hissettireceği düşünülüyor.

BAE’DE ÇOCUKLAR RAMAZAN AYINDA ŞEKER TOPLUYOR

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bizdeki bayramda şeker toplama geleneğine benzer bir gelenek var. Ancak bizimkinden biraz daha farklı. BAE’de bu gelenek Ramazan ayından bir önceki ay olan Şaban ayının 15’inde gerçekleştiriliyor. Haq Al Laila isimli geleneğe göre parlak ve renkli özel kıyafetler giyen çocuklar, sırtlarındaki çantalarla kapı kapı dolaşarak, şarkılar eşliğinde şeker ve ikram topluyor. Paylaşmanın önemini ve Ramazan ayının geldiğini hatırlatmak amacıyla yapılan bu gelenek Arap yarımadasında oldukça yaygın. BAE’de sürdürülen tek Ramazan geleneği bu da değil. Ülkedeki Müslümanlar iftar ve sahurda özel bir yiyecek yiyor. Haşlanmış buğday ve etle yapılan Harees isimli bu baharatlı yemeğin hem mideyi hem de ruhu beslediğine inanılıyor.

LÜBNAN’DA TOP ATIŞIYLA İFTAR