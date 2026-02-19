Şehit yakınları ve gaziler 81 ildeki 'Büyük Aile Sofraları'nda buluşacak

Programa, 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılımının beklendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak olmasının da programa ayrı bir anlam kazandırdığı aktarıldı.