'On bir ayın sultanı' Ramazan başladı: İşte il il iftar saatleri

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği, "on bir ayın sultanı" Ramazan başladı. Müslümanlar, bugün iftar saatini merak ediyor. Bugün akşam ilk iftar sofraları kurulacak. Türkiye'de ramazanın ilk iftarı saat 17.51'de Iğdır'da, en geç Çanakkale'de 19.01'de açılacak. İşte il il ramazanın ilk günü için iftar saatleri...

Adana 18.29

Adıyaman 18.16

Afyonkarahisar 18.46

Ağrı 17.55

Aksaray 18.33

Amasya 18.22

Ankara 18.35

Antalya 18.48

Ardahan 17.54

Artvin 17.58

Aydın 18.58

Balıkesir 18.56

Bartın 18.35

Batman 18.05

Bayburt 18.05

Bilecik 18.46

Bingöl 18.06

Bitlis 18.00

Bolu 18.39

Burdur 18.48

Bursa 18.50

Çanakkale 19.01

Çankırı 18.31

Çorum 18.26

Denizli 18.53

Diyarbakır 18.08

Düzce 18.41

Edirne 18.58

Elazığ 18.11

Erzincan 18.09

Erzurum 18.02

Eskişehir 18.45

Gaziantep 18.21

Giresun 18.12

Gümüşhane 18.08

Hakkari 17.55

Hatay 18.27

Isparta 18.47

Iğdır 17.51

İstanbul 18.49

İzmir 19.00

Kahramanmaraş 18.22

Karabük 18.35

Karaman 18.37

Kars 17.53

Kastamonu 18.30

Kayseri 18.26

Kilis 18.22

Kocaeli 18.46

Konya 18.39

Kütahya 18.47

Kırklareli 18.55

Kırıkkale 18.33

Kırşehir 18.31

Malatya 18.15

Manisa 18.59

Mardin 18.07

Mersin 18.32

Muğla 18.57

Muş 18.02

Nevşehir 18.30

Niğde 18.30

Ordu 18.14

Osmaniye 18.25

Rize 18.03

Sakarya 18.44

Samsun 18.20

Siirt 18.01

Sinop 18.23

Sivas 18.19

Şanlıurfa 18.15

Şırnak 18.00

Tekirdağ 18.55

Tokat 18.20

Trabzon 18.06

Tunceli 18.10