Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Sosyal yardımlaşma vakıflarına 1,9 milyar lira kaynak

Sosyal yardımlaşma vakıflarına 1,9 milyar lira kaynak

04:0019/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

SYDV’lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV’lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV’lere 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktardık.”

#Ramazan
#Toplum
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana İmsakiye 2026: Adana'da sahur saat kaçta, sabah ezanı kaçta okunuyor? 19 Şubat Adana sahur ve iftar vakti