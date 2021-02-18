Regaip kandili orucu var mı?

Regaip kandili orucu ile ilgili olarak İslam aleminde önemli hadislerin araştırıldığı görülmektedir.

İbnü’l-Cevzî, Regaip orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir. Bununla birlikte İslam aleminde büyük önem taşıyan gün ve olaylardan isra ve mi’rac olaylarının regaip gecesi geldiğine dair rivayetlerin de aslı bulunmamaktadır. (İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39).

Regaip Kandilinin Önemi

Regaip kandilinin anlamı ve önemi, Müslümanlar açısından saygı duyulması ve faydalı bir şekilde geçirilmesine özen gösterilmesi gereken bir geceyi ifade etmektedir. Kur’an’da haram aylara saygı gösterilmesi emri vardır. Ancak Kur’an-ı Kerim’de haram aylar olarak belirtilen zamanlarda her Müslümanın mutlaka yapması gereken belirli ve zorunlu görevler yoktur. Fakat İslamın beş şartından birisi olan Hac ibadeti Haram aylardan biri olan Zi'l-Hicce ayında yerine getirilmektedir. Hac ibadetini yapacak kişilerin, hac ayları içerisinde ihrama girerek hacca başlaması gerekir.

Regaip kandili ise diğer kandillerden farklı oluşu, Receb ayında bulunması ve bunun yanı sıra Cuma gecesine denk gelişinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Receb ayının önemli olması, Regaip kandili ile Mirac kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasından gelmektedir. İslam alimleri ve Kur’an’a göre bu günler ve geceler, Müslümanlar olarak kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regaip Kandilinde Özel İbadetler Ne Zaman Çıktı?

Regaip kandilinde özel ibadetlerin ortaya çıkışı, 9. ve 10. yüzyıllara dayanmaktadır. Bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanması Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmıştır. İslam alimlerinden Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203). Önde gelen İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını söylemektedir. Dolayısıyla bu gecelerde özel bir ibadet yapmanın, dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini vurgulamaktadır.

İslam Alimlerine Göre Regaip Kandili

Önemli İslam alimlerine göre Regaip kandili, faziletli gecelerden sayılmaktadır. Bazı alimler Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148) belirtmektedir. Bu yüzden Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir.

Bazı İslam alimleri ise genel anlamda Receb ayının faziletli ve hadislerde önem verilen bir ay olması dolayısıyla, Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını vurgulamaktadır. Müslüman dünyasında özel zamanlar olarak bilinen, dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

Regaip Kandilinde Yapılacak İbadetler

Regaip kandilinde yapılacak ibadetler olarak İslam alimlerinin çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Genel olarak dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaip kandili de Receb ayında yer aldığı için, üç aylar olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir dönemin verimli geçirilmesi tavsiye edilmektedir.