Oyun dünyasında piyasaya sürüleceği günün iple çekildiği GTA 6 için sıcak gelişmeler yaşandı. Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiğini paylaştı. Oyuncuları üzen bu gelişme sosyal medyada da gündemin ilk sırasında yer aldı. İşte şirketten yapılan açıklama ve GTA 6'nın yeni çıkış tarihi.





GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto (GTA) 6 için resmi erteleme kararı geldi. Rockstar Games, merakla beklenen GTA serisinin yeni oyununun çıkış tarihini 2025 sonbaharından 26 Mayıs 2026 tarihine ertelediğini duyurdu.

ROCKSTAR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelemenin nedeni olarak oyunun kalite standartlarını en üst seviyeye çıkarmak gösterildi. Açıklamada, “Beklentilerinizi ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlamanızı umuyoruz,” ifadelerine yer verildi. Geliştirici ekip, gecikme nedeniyle oyunculardan özür dilerken, destek ve sabır için teşekkür etti.

TARİHİN EN ÇOK SATAN İKİNCİ OYUNU