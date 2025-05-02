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GTA 6 için kötü haber: Çıkış 2026'ya kaldı

GTA 6 için kötü haber: Çıkış 2026'ya kaldı

19:252/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
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GTA 6'dan kötü haber
GTA 6'dan kötü haber

Rockstar Games'in efsanevi oyunu GTA 6 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyun ile ilgili çeşitli iddialar sürekli olarak gündeme gelirken, son gelen haber ise resmi ağızdan geldi. GTA 6 çıkış tarihi hakkında açıklama yapan yapımcı Rockstar Games, oyunun çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Peki Grand Theft Auto (GTA) 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

Oyun dünyasında piyasaya sürüleceği günün iple çekildiği GTA 6 için sıcak gelişmeler yaşandı. Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiğini paylaştı. Oyuncuları üzen bu gelişme sosyal medyada da gündemin ilk sırasında yer aldı. İşte şirketten yapılan açıklama ve GTA 6'nın yeni çıkış tarihi.


GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto (GTA) 6 için resmi erteleme kararı geldi. Rockstar Games, merakla beklenen GTA serisinin yeni oyununun çıkış tarihini 2025 sonbaharından 26 Mayıs 2026 tarihine ertelediğini duyurdu.

ROCKSTAR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ertelemenin nedeni olarak oyunun kalite standartlarını en üst seviyeye çıkarmak gösterildi. Açıklamada, “Beklentilerinizi ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlamanızı umuyoruz,” ifadelerine yer verildi. Geliştirici ekip, gecikme nedeniyle oyunculardan özür dilerken, destek ve sabır için teşekkür etti.

TARİHİN EN ÇOK SATAN İKİNCİ OYUNU

Rockstar Games’in 2023 Aralık ayında yayınladığı resmi fragman ise büyük ilgi görmüş, 256 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı. Serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve 210 milyon kopya ile oyun tarihinin en çok satan ikinci oyunu olmuştu. GTA 6’nın yeni çıkış tarihiyle birlikte oyunseverler bir süre daha bekleyecek olsa da, Rockstar’ın kalite vurgusu beklentiyi daha da artırmış durumda.

#Gta 6 Çıkış Tarihi
#GTA 6
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