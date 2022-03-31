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Özgün Özellikleriyle hayran bıraktı ROKETSANdan 150 kilometre menzilli Çakır füzesi
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Özellikleriyle hayran bıraktı: ROKETSAN'dan 150 kilometre menzilli Çakır füzesi

Türk savunma sanayinin yapmış olduğu Çakır füzesi görenleri kendine hayran bıraktı. ROKETSAN'ın üretmiş olduğu Çakır füzesi lansmanında yeni nesil füzeyi anlatan sunum yapıldı. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetlerinin yeni gözdesi olacak. İşte150 kilometre menzilli Çakır füzesinin özellikleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ROKETSAN yine farkını ortaya koydu: İşte 150 kilometre menzilli Çakır füzesinin özellikleri
Çakır füzesi

Türk savunma sanayinin yapmış olduğu Çakır füzesi görenleri kendine hayran bıraktı. ROKETSAN'ın üretmiş olduğu Çakır füzesi lansmanında yeni nesil füzeyi anlatan sunum yapıldı. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetlerinin yeni gözdesi olacak. İşte150 kilometre menzilli Çakır füzesinin özellikleri...

Çakır füzesinin özellikleri

  • ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor.
  • Çakır'ın tanıtımı dolayısıyla ROKETSAN tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay katıldı.
  • ROKETSAN, yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı duyurdu. Çakır'ın özellikleri ve başarabildikelriyle ilgili bir video da yayınlandı.

Son teknoloji özellikleri kendine hayran bıraktı

Toplantıda verilen bilgilere göre, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

Hava koşullarına dayanıklı

  • Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.
  • Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.

Sürü konsepti

Çakır'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor.

Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır, yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.

Çakır, karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.

ROKETSAN'ın öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacak, platform entegrasyonu ise 2023'te hedefleniyor.

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