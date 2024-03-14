Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi gündemde. 23-27 Şubat tarihleri arasında alınan başvurularla 8 bin personel alımı gerçekleştirecek Bakanlık, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi branşlarda alım yapıyor. Bünyesine toplam 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, bu alımı İŞKUR eşliğinde gerçekleştirecek. Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşecek olan işçi istihdamı, noter kurası ile zapt altına alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından işçi alımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlanacağını duyurdu:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Kura çekiminde 8 bin asıl ve 8 bin yedek aday belirlenirken adaylara herhangi bir sözlü (mülakat) veya yazılı sınav uygulanmayacak. Başvuru şartlarını sağlayan adayların doğrudan yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. Daha önce 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanan tarihler değişti.

Yapılan açıklamada ''ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.'' denildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak. Ankara'da düzenlenecek kura çekimi noter huzurunda canlı yayında ekranlara gelecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.







