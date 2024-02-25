"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, kadroları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihi merak ediliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınırken mail veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. En fazla alım temizlik görevlisi ve güvenlik personeli kadrolarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulunacaklar için özel şartlar tek tek kılavuzda yer aldı. Temizlik görevlisi alımı için en az 5 yıllık ilkokul şartı aranırken, güvenlik görevlisi alımı başvurusu yapacaklardan özel güvenlik kimlik kartı, engelli veya eski hükümlü olmama gibi şartlar aranacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, kadroları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?





Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen, posta ve mail yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.





Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 23 Şubat Cuma günü alınmaya başlanırken başvuru işlemleri 27 Şubat Salı günü sona erecek.





Başvuru işlemleri, belirlenen süre içerisinde İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru yapacak adaylar başvurulara ilişkin detaylara esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilir.





SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ İLE YAPILACAK





Bakanlıktan yapılan açıklamada ilan edilen kadrolara başvuru yapan adayların, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına bildirileceği hatırlatılarak “ İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.” ifadeleri kullanıldı.





EN FAZLA ALIM TEMİZLİK GÖREVLİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARINA





Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 8 bin işçi alımında kontenjan dağılımı belli oldu. En fazla alım güvenlik görevlisi (3.250) ve temizlik görevlisi (3.550) kadrolarına yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;





Temizlik görevlisi: 3.550





Güvenlik görevlisi: 3.250





Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84





Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127





Elektrikçi (genel): 144





Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143





İnşaat boyacısı/boyacı: 64





Klinik destek elemanı: 600





Marangoz: 32





Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2





Oto elektrikçisi: 2





Otomotiv kaportacısı: 2





SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?



