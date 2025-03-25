SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 37 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme ile yapılacak alımlar için adaylar, başvuru sürecinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru tarihleri yer alacak. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı süreciyle ilgili resmi açıklamaları takip eden adaylar, duyuruların kısa süre içinde yapılmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

37 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zaman önce konuya dair şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.

Başvuru kılavuzunun 2025 itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.