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Sarıoğlan Seçim Sonuçları 2024 - Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Sarıoğlan Oy Oranları Sonuçları

Sarıoğlan yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Kayseri Sarıoğlan ilçesindeki oy sonuçlarını açıklayacak.

16:57 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 17:05 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarıoğlan Seçim Sonuçları 2024
Sarıoğlan Seçim Sonuçları 2024

Sarıoğlan Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Sarıoğlan seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Sarıoğlan 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Sarıoğlan Seçim Sonuçları 2024

Sarıoğlan ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Sarıoğlan seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Sarıoğlan 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Bekir Ayyıldırım - (Kayseri / Sarıoğlan)

Zafer Partisi Erdem Gökdemir - (Kayseri / Sarıoğlan)

Büyük Birlik Partisi Erdinç Aydoğdu - (Kayseri / Sarıoğlan)

Saadet Partisi Fatma Yıldız - (Kayseri / Sarıoğlan)

Bağımsız Türkiye Partisi Hasan Uğur - (Kayseri / Sarıoğlan)

Sarıoğlan 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Bekir Ayyıldırım %39,0

BBP - Murat Özcan %29,8

CHP - Mehmet Bayraklı %23,8

SAADET - İbrahim Turgut %6,35

BTP - Hacı Ali Akgün %0,97

Sarıoğlan Hakkında

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin güneyinde yer alır. Sarıoğlan, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Sarıoğlan ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.


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