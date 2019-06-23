Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Erdoğan İmamoğlunu tebrik ediyorum
2019 YEREL SEÇİMİ

Erdoğan: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yenilenen İBB Başkanlığı sonuçlarına ilişkin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ediyorum
SEÇİM
Binali Yıldırım: Rakibimi tebrik ediyorum
İmamoğlunu tebrik etti

İmamoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeliden ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'
Sonuçlarhayırlı olsun

Sonuçlar
hayırlı olsun

CHP adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan seçime dair ilk açıklama.
İstanbul seçiminden sonuçlar

İstanbul seçiminden sonuçlar

YSK seçim yasağını kaldırdı, sonuçlar yenisafak.com'da.
Sandıklar kapandı

Sandıklar kapandı

​İstanbul için oy verme işlemi tamamlandı, sayım başladı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
Sandıkları terk etmeyin

Sandıkları terk etmeyin

Cumhur İttifakı'nın adayı ​Binali Yıldırım'dan seçmene çağrı.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan kalp<br>krizi geçirdi

Başkan kalp
krizi geçirdi

​İstanbul İl Seçim Kurulu'na başka bir isim vekalet edecek.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Kadıköy'de can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.