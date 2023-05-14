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Seçim

İzmir'in 84 seçmenli Yayla Mahallesi'nde oy verme işlemi sürüyor

İzmir'de 3'ü çocuk 87 kişinin yaşadığı Karaburun ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

13:57 . 14/05/2023 Pazar
AA
Karaburun'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan mahalledeki muhtarlık binasına, 1037 numaralı sandık kuruldu.

Karaburun'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan mahalledeki muhtarlık binasına, 1037 numaralı sandık kuruldu.

Karaburun'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan mahalledeki muhtarlık binasına, 1037 numaralı sandık kuruldu.

İşlemlerin ardından mahalleliler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Mahallenin en yaşlısı olan 95 yaşındaki Mehmet Sarıca, yakınlarının yardımıyla muhtarlık binasındaki sandığa getirilirken, oy verme işlemini kabinde kendisi yaptı.

Yakınlarının yardımıyla oyunu sandığa atan Sarıca, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

84 seçmenli mahallede yaşayan vatandaşların oy kullanmak için sabah saatlerini tercih ettikleri görülürken, sandık görevlisi olarak mahalleye gelen 7 kişi de oylarını aynı sandıkta kullandı.Muhtar İsa Arıcı, 4 yıldır mahallede muhtarlık yaptığını söyledi.

Mahallede 45 hane ve 84 seçmenin bulunduğunu aktaran Arıcı, "Yaşlılarımızı arabalarla muhtarlığa getiriyoruz. Vatandaşlarımız sabah saatlerinde geldiler. Oy verme işlemi başladı" dedi.

Seçime ilgi yoğun

Mahalle sakinlerinden Hamza Tokaç ise 76 yaşında olduğunu ve çobanlık yaptığını belirtti.

Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Tokaç, "İşimizi bıraktık geldik. Geri döneceğiz. Vatanımız milletimiz için oyumuzu kullanacağız. Burada bir kişi seçime katılmıyorsa büyük mazereti vardır. Mesela hayvanlarını bırakamamıştır." diye konuştu.

66 yaşındaki Hamza Balaban da çobanlık yaptığını, hayvanlarını ağılda bırakarak oy vermek için muhtarlığa geldiğini anlattı.

Mahalleden son yıllarda gençlerin göç ettiğini dile getiren Balaban, "Seçime katılım çok yüksek. Burada seçime katılmayan olmaz. Herkes gelip oyunu kullanır." ifadelerini kullandı.

#İzmir
#Yayla Mahallesi
#İsa Arıcı
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