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Seçim

İstanbul'un en az seçmenli mahallesi oyunu kullandı

İstanbul'da en az nüfusa sahip olan Fatih ilçesinin Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan 13 seçmen, Mimar Sinan İlkokulu'nda sandığa giderek oy verme işlemlerini gerçekleştirdi.

12:31 . 14/05/2023 Pazar
AA
Oy verme işlemi yurt genelinde saat 8.00 itibarıyla başladı.

Oy verme işlemi yurt genelinde saat 8.00 itibarıyla başladı.

Kentin insan trafiğinin en yoğun semtlerinden Eminönü'ndeki Tahtakale Mahallesi'nin Yüksek Seçim Kuruluna kayıtlı 13 seçmeni oy kullanmak için sabah erken saatlerde Mimar Sinan İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 2233 numaralı sandık listesinde seçmenlerin adı yer alırken, görevlilerin de aynı sandıkta oy kullanmasıyla seçmen sayısı 21'i buldu.

Seçmen listesinin tek sayfadan oluştuğu sandıkta bir başkan, 2 memur üye ile 5 partili üyenin yanı sıra 3 de parti müşahidi görev aldı.

Müşahitlerden Kadir Burak Kale, sakin bir sanıkta görev aldığını belirterek, "Birçok küçük köyden daha az seçmeni varmış. Buraya görevlendirildik, öyle denk geldi. Şaşırdık. Seçmen listeleri sayfa sayfa olur genelde. Buradaki tek sayfa. Okul müdürü de espri yaptı 'Buradakiler Kadir Gecesi doğmuş, işiniz çabuk bitecek.' dedi. Son seçmenler de gelecek, sonra mesai bitimini bekleyeceğiz." diye konuştu.

Müşahit Müge Onan ise "Çok sakin ve keyifli bir sandık. Herkesin birbirine saygılı olduğu bir sandık. Şu saat itibarıyla neredeyse tüm oylar tamamlandı. 17.15 gibi sayım biter ama daha hızlı da bitebilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, oy vermeye gelen yürümekte zorluk çeken bir kadın seçmene görevliler yardım etti. Oyunu kullandıktan sonra görevliler eşliğinde zarfı sandığa atan seçmen, okul içindeki engelli rampası kullanılarak dışarı çıkarıldı. Seçmen, vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek evine gönderildi.



#seçim
#Fatih
#Tahtakale
#seçmen
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