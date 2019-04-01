Niğde Seçim 2019 - Niğde Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Niğde Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Niğde ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Niğde seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Niğde ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Niğde ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Niğde 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Niğde Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Bor Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Çamardı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Niğde Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Ulukışla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Altunhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Çiftlik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

NİĞDE

Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda ve Kapadokya bölgesinde yer alan merkezi Niğde kenti olan idari birimdir. Rakımı 1.229 m olan Niğde ilinin 2018 nüfusu 364.707'dir. Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Konya illerine komşu olan Niğde, güneyde Bolkar Dağları ile Mersin ilinden, güneydoğu ve doğudan Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlar ile de Adana ilinden ayrılır. Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz bölgesinde kalmaktadır.

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Termal kaynakları, ören yerleri, zengin tarihi dokusu, doğal güzellikleri, dağ ve kış turizm olanakları kenti turizm merkezi yapan önemli unsurlardır.

Halkın esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Elma ağacı sayısında Niğde ili ülke sıralamasında ilk sırada yer alır. Ülke genelinde patates üretiminin ise % 25’lik bölümü bu ilde üretilir. Ancak Niğde Merkez Organize Sanayi, Bor Deri Organize Sanayi, halı fabrikası ve diğer küçük sanayi kolları Niğde halkı için önemli istihdam alanlarıdır. Geleneksel el sanatları bakımından Niğde önemli bir ildir. Niğde ilinde üretilen halılar dünyanın birçok ülkesinde müşteri bulmaktadır.