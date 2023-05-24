Yurt dışında bir milyon 816 bin 294 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 816 bin 294 vatandaş oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün yerel saat ile 22.00’da son bulacakken gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.