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Seçim

Yurt dışında bir milyon 816 bin 294 seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 816 bin 294 olduğunu açıkladı.

16:58 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 816 bin 294 vatandaş oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün yerel saat ile 22.00’da son bulacakken gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.


#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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