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Gurbetçiler sandıkları patlatıyor: Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Hollanda, Almanya ve Avusturya'da sandık başına koşan gurbetçilerin oluşturduğu kuyruklar kameralara yansıdı.

10:34 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gurbetçiler, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti.

Gurbetçiler, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi ise 20 Mayıs'ta başladı. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, sandıkların bulunduğu noktalara akın etti.

Gurbetçiler sandıklara akın etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Hollanda, Almanya ve Avusturya'da sandık başına koşan gurbetçilerin oluşturduğu kuyruklar kameralara yansıdı.

1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


Sandığa Avrupa engeli: Türk vatandaşlarının oy kullanamaması için peş peşe provokasyon yaptılar
Sandığa Avrupa engeli: Türk vatandaşlarının oy kullanamaması için peş peşe provokasyon yaptılar

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri devam ediyor. Türkiye, 3 milyon 400 bini aşkın Türk vatandaşının seçimlerde oy kullanabilmesi için 177 noktada ve 46 gümrük kapısında sandık kurma kararı almıştı. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk vatandaşlarının bulunduğu bazı ülkelerde oy kullanımını engellemeye yönelik adımlar atıldı. Alman hükümeti, hiçbir somut dayanak olmamasına rağmen oy kullanılacak 9 sandık bölgesini güvenlik gerekçesiyle listeden sildi. Ülkede, AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin ve CHP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi. Nürmberg Belediyesi'nden izin alınarak belirli bölgelere asılan AK parti afişleri PKK yandaşlarının baskılarıyla kaldırılarak yerine HDP afişleri asıldı. Danimarka'da ise oy vermeye giden Türk vatandaşları provokatif bir pankartla karşılandı.



#Hollanda
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