Gurbetçiler sandıkları patlatıyor: Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri devam ediyor. Türkiye, 3 milyon 400 bini aşkın Türk vatandaşının seçimlerde oy kullanabilmesi için 177 noktada ve 46 gümrük kapısında sandık kurma kararı almıştı. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk vatandaşlarının bulunduğu bazı ülkelerde oy kullanımını engellemeye yönelik adımlar atıldı. Alman hükümeti, hiçbir somut dayanak olmamasına rağmen oy kullanılacak 9 sandık bölgesini güvenlik gerekçesiyle listeden sildi. Ülkede, AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin ve CHP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi. Nürmberg Belediyesi'nden izin alınarak belirli bölgelere asılan AK parti afişleri PKK yandaşlarının baskılarıyla kaldırılarak yerine HDP afişleri asıldı. Danimarka'da ise oy vermeye giden Türk vatandaşları provokatif bir pankartla karşılandı.