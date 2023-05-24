Gurbetçiler sandıkları patlatıyor: Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Gurbetçiler, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti.
Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi ise 20 Mayıs'ta başladı. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, sandıkların bulunduğu noktalara akın etti.
Gurbetçiler sandıklara akın etti
Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Hollanda, Almanya ve Avusturya'da sandık başına koşan gurbetçilerin oluşturduğu kuyruklar kameralara yansıdı.
1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.