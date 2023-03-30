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SGK çalışanları 3 ay fazla mesai ücreti alacak

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. Verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak. İşte haberin detayları.

09:08 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti ne kadar?

SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." paylaşımda bulundu.

SGK çalışanlarına kaç ay fazla mesai ücreti verilecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını belirterek, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.

Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.

Fazla mesai ücreti ne kadar?

SGK çalışanlarına verilecek fazla mesai ile saatlik 27 lira alan SGK çalışanlarının ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya çıkarılacak.


#sgk
#fazla mesai ücreti
#Emeklilikte yaşa takılan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
22 dakika önce
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