Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ailelere yapılan aile destek programı ödemeleri devam ediyor. Destekten yararlanan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin sosyal yardımların hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Peki aile destek programı kapsamındaki ödemeler ne kadar? Şartlı eğitim, sağlık yardımları ile çoklu doğum yardımları yattı mı? İşte Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı.