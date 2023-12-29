BİM aktüel ürünler 26-29 Aralık salı ve cuma kataloğu yayımlandı. Elektrikli süpürgeden buharlı ütüye, Air Fryer’dan fırın tepsisine kadar birçok indirimli ürün tüketicilerle buluşacak. Elektronik, temizlik ve mutfak eşyalarının yanı sıra et, tavuk ve atıştırmalık çeşitleri büyük indirimlerle satışa sunulacak. Haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında ise 4 çekmeceli derin dondurucu ve 5.5 L yağsız air fryer var. Peki, BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 26-29 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı ve fiyat listesi.