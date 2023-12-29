ŞOK 30 Aralık 2023 Cumartesi aktüel ürünler kataloğunu ve fiyat listesini duyurdu. Özel indirim fırsatları yeni yılın ikinci günü 2 Ocak 2024’e kadar sürecek. Özel fırsatlarla dolu olan aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için mini dünya sihri serileri 129 TL, sevimli işaret sihri serileri 279 TL ve canavar prenses kuaför seti 99,95 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak. Oyun hamuru seti çeşitleri 39,95 tl, dörtlü oyun hamuru çeşitleri 49,95 tl ve onlu makarna oyun hamuru 49,95 tl satışa sunulacak. Columbia ve Vans ayakkabı modelleri de özel indirimle satılacak.
ŞOK 30 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
1. SAYFA
Natural Büyük Hasır Sepet 159 TL
Natural Orta Boy Sepet 59,95 TL
Natural Büyük Boy Sepet 69,95 TL
Natural Küçük Boy Sepet 49,95 TL
Natural Küçük Hasır Sepet 125 TL
Natural Orta Hasır Sepet 145 TL
Natural Hasır Sepet 69,95 TL
2'li Hasır Amerikan Servisi 125 TL
Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL
Spiderman Hareketli Figür 279 TL
Canavar / Prenses Kuaför Seti 99,95 TL
Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL
Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL
4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL
Yeni Yıl Yumurtası 79,95 TL
2. SAYFA
25 TL üstü alışverişinizde;
29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL
154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 18 TL
700 gram Koska Keçiboynuzu Pekmezi 40 TL
20x2 gram Nescafe Classic 39 TL
3. SAYFA
Columbia Ayakkabı Crestwood Waterproof 2.799 TL
Columbia Çanta Atlas Explorer 1.599 TL
Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL
Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL
Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL
Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL
Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL