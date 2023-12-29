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ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!

ŞOK Market 30 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılın son günlerine özel indirimli ürün fırsatları tüketicilerle buluşuyor. ŞOK’ta bu hafta el yapımı olmasıyla dikkat çeken Homelle markalı kapaklı natural hasır sepet 20x23cm 145 liradan satılacak. Natural hasır küçük sepet 20x23cm 125 lira, orta boy sepet 22x25cm 145 TL’den satışa sunulacak. Columbia ve Vans markalı ayakkabılar sürpriz indirimlerle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle reyonlarda yerini alacak. İşte 30 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

09:56 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 30 Aralık 2023 Cumartesi aktüel ürünler kataloğunu ve fiyat listesini duyurdu. Özel indirim fırsatları yeni yılın ikinci günü 2 Ocak 2024’e kadar sürecek. Özel fırsatlarla dolu olan aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için mini dünya sihri serileri 129 TL, sevimli işaret sihri serileri 279 TL ve canavar prenses kuaför seti 99,95 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak. Oyun hamuru seti çeşitleri 39,95 tl, dörtlü oyun hamuru çeşitleri 49,95 tl ve onlu makarna oyun hamuru 49,95 tl satışa sunulacak. Columbia ve Vans ayakkabı modelleri de özel indirimle satılacak.

ŞOK 30 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1. SAYFA

Natural Büyük Hasır Sepet 159 TL

Natural Orta Boy Sepet 59,95 TL

Natural Büyük Boy Sepet 69,95 TL

Natural Küçük Boy Sepet 49,95 TL

Natural Küçük Hasır Sepet 125 TL

Natural Orta Hasır Sepet 145 TL

Natural Hasır Sepet 69,95 TL

2'li Hasır Amerikan Servisi 125 TL

Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL

Spiderman Hareketli Figür 279 TL

Canavar / Prenses Kuaför Seti 99,95 TL

Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL

Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL

4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL

Yeni Yıl Yumurtası 79,95 TL

2. SAYFA

25 TL üstü alışverişinizde;

29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL

154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 18 TL

700 gram Koska Keçiboynuzu Pekmezi 40 TL

20x2 gram Nescafe Classic 39 TL

3. SAYFA

Columbia Ayakkabı Crestwood Waterproof 2.799 TL

Columbia Çanta Atlas Explorer 1.599 TL

Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL

Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL

Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL

Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL



#ŞOK market
#aktüel ürünler kataloğu
#Columbia
#Vans
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ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!