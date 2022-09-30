Çaykur Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rizespor Bodrumspor maçının tarihi, saati ve hangi ekranda izleneceği merak kazandı.
ÇAYKUR RİZESPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor , Bodrumspor ile 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacak.
ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman Isınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.