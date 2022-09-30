Özgün Çaykur Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Çaykur Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen maçın sonucu da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rizespor - Bodrumspor maçı ne zaman? Rizespor - Bodrumspor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1. Ligin 7. hafta: Çaykur Rizespor- Bodrumspor maçı ne zaman, sat kaçta, maçın kadrosu?
Çaykur Rizespor Bodrumspor

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Rizespor Bodrumspor maçının tarihi, saati ve hangi ekranda izleneceği merak kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor , Bodrumspor ile 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman Isınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

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