12 dev adamın grubu belli oldu: İtalya Macaristan İzlanda

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından Ay-Yıldızlı takımın rakipleri belli oldu. Kura çekimine üçüncü torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile mücadele edecek.