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Spor

12 dev adamın grubu belli oldu: İtalya Macaristan İzlanda

FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemelerinde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti.

13:34 . 8/08/2023 Salı
DHA
B Grubunda mücadele edeceğiz.

B Grubunda mücadele edeceğiz.

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından Ay-Yıldızlı takımın rakipleri belli oldu. Kura çekimine üçüncü torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile mücadele edecek.


Elemelerdeki karşılaşmalar, üç farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Her pencerede ülkeler 2'şer maça çıkacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2025 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.


2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.





#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#B Grubu
#Türkiye
#İtalya
#Macaristan
#İzlanda
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