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12 Türk sporcuya doping cezası

12 Türk sporcuya doping cezası

15:4510/03/2025, Pazartesi
DHA
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WADA, doping cezası verdiği isimleri duyurdu.
WADA, doping cezası verdiği isimleri duyurdu.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) yapılan incelemeler sonucu doping cezası verdiği isimleri açıkladı. Farklı branşlardan 12 Türk sporcu, ceza aldı. İşte detaylar...

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.


Doping cezası alan sporcular şöyle:


HALTER:
Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor)
GÜREŞ:
Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)
BOKS:
Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor)

Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

#WADA
#Dünya Dopingle Mücadele Ajansı
#Halter
#Boks

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