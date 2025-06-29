2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya 5. oldu
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 5'incilik maçında Almanya, Çekya'yı 81-70 yendi. Bu sonuçla Almanya, turnuvayı 5. sırada tamamladı. Çekya ise 6'ncılığı elde etti.
Salon:
Barış ve Dostluk
Hakemler:
Viola Györgyi (Norveç), Çisil Güngör (Türkiye), Amal Dahra (Fransa)
Çekya
: Hamzova 6, Vyoralova 4, Pospisilova 5, Reisingerova 14, Kopecka 4, Zeithammerova 4, Andelova, Hanusova, Vorackova 14, Holesinska 8, Cechova 11
Almanya:
Wilke 7, Fiebich 20, Bessoir 12, Buhner 9, Geiselsoder 13, Peterson 13, Feldrappe, Crowder 2, Bielefeld 2, Bar 3, Eichmeyer, Schiffer
1. Periyot:
15-13
Devre
: 32-37
3. Periyot:
55-60
#2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
#Almanya
#Çekya