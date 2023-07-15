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Spor

Abdulkadir Parmak Sivasspor’da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncularından Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladı.

14:24 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdulkadir Parmak

Abdulkadir Parmak

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Gaziantep'te kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'da kontratı bulunan Abdulkadir Parmak ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.


28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Geçtiğimiz sezon Gaziantep formasıyla 11 maça çıkıp 1 gollük katkı sağladı. Deprem nedeniyle Gaziantepspor ligden çekilince başka bir takıma transfer olmayıp sezonu tamamladı.


Abdulkadir Parmak, futbola Trabzonspor alt yapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.


Kariyerinde 263 maça çıkan sporcu 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.





#Sivasspor
#Abdulkadir Parmak
#Transfer
#Süper Lig
44 dakika önce
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