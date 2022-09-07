Dorukhan Toköz sezonu kapattı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve daha sonra çekilen MR sonucu sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilen Dorukhan Toköz'ün, sezonu kapattığını açıkladı.

Avcı, joker futbolcu olarak gördüğü Dorukhan'ın sezonu kapatmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir takım değişiklikler oyuncu profiline göre yapılabiliyor. Antalyaspor maçı harici kaybetmeden ilerliyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız, iyi bir kadromuz var ve yaşadığımız talihsiz sakatlıklar var. Joker bir oyuncu olan Dorukhan'ı kaybettik." ifadelerine yer verdi.

Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını açıkladı. pic.twitter.com/gMri7ZpqsP REKLAM September 7, 2022