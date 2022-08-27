Adana Demirspor - Ümraniyespor (CANLI)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor. Adana'da oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak. Peki Adana Demirspor Ümraniyespor maçı nasıl izlenir? Adana Demirspor ve Ümraniyespor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Kurduğu kadro ve oynadığı futbolla sezona iyi başlayan Adana Demirspor, 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. 3. haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilen Adana ekibinin 6 puanı bulunuyor. 8 golle ilk 3 haftanın en golcü ekiplerinden olan mavi-lacivertliler, evinde 3 puanı hedefliyor.

İlk haftalardaki zorlu fikstürden 1 puan çıkaran HangiKredi Ümraniyespor ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe ile berabere kalan İstanbul ekibi, Fraport Tav Antalyaspor ve Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

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Adana Demirspor Ümraniyespor canlı maç izle

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçını beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Müsabakanın canlı anlatımını ise haberimizden takip edebilir, maçın bitiş düdüğüyle birlikte geniş özet görüntülerini de yine haberimizden izleyebilirsiniz.

Adana Demirspor'un muhtemel ilk 11'i

Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, N'Diaye, Gökhan İnler, Akintola, Stambouli, Onyekuru, Dzyuba.

Ümraniyespor'un ilk 11'i