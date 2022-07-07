Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a teşekkür mesajı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'un genç futbolcusu Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekip, genç futbolcunun transferinde kolaylık sağladığından dolayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile beraberindeki tüm yöneticilere teşekkür etti.

Paylaşılan teşekkür mesajında, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.