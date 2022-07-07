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Adana Demirspor'dan Trabzonspor'a teşekkür mesajı

Adana Demirspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspordan Trabzonspora teşekkür mesajı
Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'un genç futbolcusu Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekip, genç futbolcunun transferinde kolaylık sağladığından dolayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile beraberindeki tüm yöneticilere teşekkür etti.

Paylaşılan teşekkür mesajında, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

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