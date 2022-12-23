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Semih Güler: Tayyip Talha'nın gitmesi beni üzdü

Adana Demirsporlu futbolcu Semih Güler, eski takım arkadaşı Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transfer olarak iyi bir fırsat yakaladığını ancak ayrılmasına üzüldüğünü belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Adana Demirsporlu futbolcu Semih Gülerin Tayyip Talha ile ilgili açıklamaları
Semih Güler bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.

Adana Demirspor’da pazar günü Süper Lig’de karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. Mavi lacivertli futbolcular Semih Güler ve Abdurrahim Dursun, tamamen lige odaklandıklarını ve galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Rizespor'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda eden Adana Demirspor, Süper Lig’de pazar günü oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular kupa maçının ertesi sabahı antrenman yaptı.

Antrenman öncesi konuşan mavi lacivertli ekibin sol bek futbolcusu Abdurrahim Dursun, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Artık tek hedefimiz lig. İki gün sonraki Fatih Karagümrük maçına odaklanmalıyız. Gayet iyi çalışıyoruz. Ben de hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimden beri hocamın çok katkısı oldu. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, çok daha iyi olacağım" dedi.

"Tayyip Talha ile çok yakındık"

Takımın defans oyuncularından Semih Güler ise Çaykur Rizespor maçından dersler çıkardıklarını ve diğer maçlar için hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.

Lige odaklanmak ve takımın üst sıralardaki yerini sabitlemek istediklerini belirten Güler, performanslarını devam ettirdikleri takdirde ligi ilk 3’te bitirebileceklerini kaydetti.

Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Tayyip Talha Sanuç hakkında da konuşan Güler, "Tayyip'in gitmesi beni üzdü çünkü çok yakındık. Kendisi için iyi bir fırsat. Ben de her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi fırsat bana geldiyse ne güzel. Bu gösteriyor ki hocamız ve başkanımız bana güveniyor, doğru yoldayım. Buna performansımla karşılık vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor
SPOR
ÖZET | Adana Demirspor 3-4 Rizespor


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