Alanya'da tarihe geçen gol: 10 dakika da karar verildi

Süper Lig 21. haftasında Alanyaspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı karşılaşmada lig tarihine geçen gol incelemesi yaşandı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Efecan Karaca skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Pozisyon VAR'da 10 dakika incelendi
Golün ardından Çaykur Rizespor oyuncularının yoğun itirazı sonrası gol incelendi. VAR Hakemi Bülent Birincioğlu ve ekibi pozisyonu yaklaşık 9 dakika inceledi.
Gelen tavsiye üzerine VAR'a giden hakem Ali Şansalan 30 saniye golü verdi.
10 dakikadan fazla sürdü
Efecan Karaca'nın golünde neler yaşandı?
Kullanılan kornerde Leroy Fer'in kafa vuruşunu kurtaran Tarık Çetin ardından seken topu çizgi üzerinden çıkardı boşta kalan topu tamamlayan Efecan Karaca fileleri havalandırdı. Rizesporlu oyuncular bu pozisyonda yaşanan karambolde kalecinin görüş açısını kapatmasından dolayı ofsayt itirazında bulundu.