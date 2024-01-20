Alanya'da tarihe geçen gol: 10 dakika da karar verildi

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 35' Deniz Türüç, 45+1' Piatek ve 58' Figueiredo kaydetti. Alanyaspor'un gollerini dakika 2' Cordova ve 61' Richard attı. Başakşehir - Alanyaspor maçının özetini izlemek ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.