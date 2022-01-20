Altay'dan en kötü seri

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Altay için işler yolunda gitmiyor. Üst üste 7. maçını kaybeden İzmir ekibinin galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar son olarak 2002-2003 sezonunda 7 maç üst üste sahadan yenilgiyle ayrıldı. O sezon Malatyaspor, Fenerbahçe, Elazığspor, Galatasaray, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a art arda kaybeden Altay, lig bitiminde küme düştü. Bu sezona ise adeta fırtına gibi başlayan İzmir ekibi, 7'nci hafta 2-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından galibiyet göremedi. İlk 7 haftada 15 puan toplayan Altay, ardından aylardır yalnız 3 puan alabildi.

Yeni bir sayfa açamadı

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Bu periyotta 15 müsabakaya çıkan Altay, sadece 3 beraberlikle 3 puan elde ederken, 12 karşılaşmasını ise puansız kapadı. Altay, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kaybedep üst üste 7'nci yenilgisini aldı ve taraftarını iyice endişelendirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp Mert Nobre'yi takımın başına getiren siyah-beyazlılar genç çalıştırıcıyla da yeni bir sayfa açamadı. Nobre yönetimindeki Altay, Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda puan yüzü göremedi. Futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Fenerbahçe'ye Altay'da teknik direktör olarak rakip olan Nobre, basit hatalardan yakındı.

"Basit hatalar yaptık"

Fenerbahçe deplasmanında takımının iyi bir oyun sergilediğini vurgulayan Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, "İyi reaksiyon göstererek 1-0 öne geçtik ama basit 2 hatadan goller yedik. Yediğimiz ilk golden sonra moralimiz ve tempomuz düştü. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. İyi mücadele ettik ancak yeterli olmadı" ifadelerini kullandı. Mert Nobre, Süper Lig’de 15 maçtır galip gelemediklerini ancak futbolculara güvendiğini belirterek, "Önümüzdeki müsabakalarda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Transfer planlarımız da var" yorumunu yaptı.

Fikstür tesellisi

Bu hafta sonunda Atiker Konyaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı ekip, milli maç arasından sonra İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşıp üç maçlık İzmir serisini yine kendi evindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdirecek. Altay, sezon sonuna kadar Gaziantep FK, Malatyaspor, Fraport TV Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile İzmir'de oynayacak. İzmir temsilcisi bu dönemde deplasmanda sadece Beşiktaş, Karagümrük, Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

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"Taraftarlardan destek istiyoruz"

Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, Atiker Konyaspor'u yenerek milli maç arasına 21 puanla girmeyi hedeflediklerini söyledi. İzmir'deki 10 maçta Altay taraftarına büyük görev düşeceğini belirten Doğanoğlu, "Ligin en iyi fikstürüne sahibiz. Fenerbahçe yenilgisine rağmen bir ivme kazandığımıza inanıyoruz. Bunu galibiyete çevirmek için el ele, omuz omuza vermemiz gerekir. Büyük Altay taraftarı her zamanki özverisiyle tribünde yerini alıp takımını desteklerse istediğimiz sonuçlara daha kolay ulaşırız. Futbolcularımız da terinin son damlasına kadar savaşacak ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız" diye konuştu.

Andre Poka bu hafta yok

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Gabon'un formasını giyen Andre Poko, 23 Ocak Pazar günü oynanacak Burkina Faso maçında görev alacağı için Konyaspor'a karşı oynayamayacak. Cebrail Karayel'in tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilirken, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Börkander ve Thaciano Da Silva'nın durumları hafta sonuna kadar kesinlik kazanacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye de edemeyen siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da konuk edecek

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